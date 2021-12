IRDM PRO Deep Black – um módulo de RAM DDR4 concebido a pensar nos gamers

A Goodram é uma fabricante de produtos do segmento das memórias, onde se inclui a linha de produtos IRDM. Esta é uma linha direcionada para os entusiastas, com produtos de elevado desempenho, onde se destacam os SSDs, cartões de memória SD e módulos de RAM.

Um dos produtos que hoje damos a conhecer é a gama IRDM PRO Deep Black, um módulo DDR4 de 3600 MHz, que em breve iremos testar no Pplware.

A Goodram é uma marca da empresa polaca Wilk Elektronik, fundada em 1991, sempre com produtos no segmento das memórias. A linha de produtos IRDM é bem mais recente, lançada em 2017. É uma linha de produtos "performance", mais virada para gamers e entusiastas.

Estes produtos de alto desempenho são adequados para áreas exigentes em termos de volume de tratamento de dados, como fotógrafos, engenheiros, programadores, produtores de vídeo, gamers e modders. No entanto, o produto que hoje trazemos é mais direcionado aos gamers.

Módulo RAM IRDM PRO Deep Black DDR4

O IRDM PRO Deep Black é um módulo de RAM que está disponível com 8 GB ou 16 GB onde podem, naturalmente, funcionar em single ou dual channel, com configurações de 16 ou 32 GB. Para dual channel, são vendidos Kits que garantem a máxima compatibilidade, adequados para acompanhar processadores da nova geração.

Trabalha a uma frequência de relógio de 3600 MHz, com latência de 18-22-22 a uma tensão de 1,35 V. São utilizados chips de memória especificamente selecionados, montados num PCB preto de 8 camadas.

O acabamento é feito com um dissipador de baixo perfil a condizer, preto mate, com um design simplista, apenas com o logo da marca e a designação do produto.

Por se tratar desta gama, os módulos são sujeitos a múltiplos estágios de testes de qualidade antes de serem expedidos para venda. Com base nisso, é oferecida uma garantia vitalícia.

Os produtos Goodram e IRDM estão disponíveis em Portugal, pelo revendedor oficial Limifield, e também a partir de outras lojas.

IRDM PRO Deep Black DDR4