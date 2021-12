Apple domina vendas de smartphones 5G no 3.º trimestre e Xiaomi desacelera

A estratégia que a Apple preparou no lançamento do iPhone 12 parece estar a resultar. Com a aposta no 5G em todos os seus novos iPhones a partir do modelo 12, a empresa mantém-se no pódio das vendas de smartphones equipados com tecnologia 5G.

Segundo as novas pesquisas partilhadas pela Strategy Analytics, a empresa de Cupertino continua forte e a Samsung conseguiu ultrapassar a OPPO nas vendas do 3.º trimestre deste ano.

5G: Samsung está mais forte e persegue a Xiaomi na segunda posição

O mercado continua forte, contudo, a batalha é muito feroz no mundo Android, onde a Samsung conseguiu ultrapassar a OPPO e espera agora ultrapassar também a Xiaomi.

A fabricante chinesa Xiaomi registou um abrandamento durante o terceiro trimestre, enquanto que a Honor registou um aumento impressionante. Esta subida atingiu 194% no terceiro trimestre.

A Honor foi a marca de smartphone Android 5G de crescimento mais rápido no que toca à comparação de trimestre homólogos. Os smartphones Honor 5G estão a aumentar rapidamente em popularidade na China. A Honor era anteriormente uma sub-marca da Huawei, mas no início do ano foi criada como uma empresa independente. Os 50 5G, 50 SE 5G e 50 Pro 5G da empresa foram os seus principais smartphones 5G no terceiro trimestre de 2021.

Explicou Yiwen Wu, diretor da Strategy Analytics.

O abrandamento da Xiaomi

Enquanto o impulso para o 5G está claramente a compensar a maioria dos fabricantes de telefones, o desempenho da Xiaomi no mercado abrandou, especialmente à medida que a Samsung pressionou mais em mercados essenciais, como a Europa.

A vasta carteira de dispositivos com 5G está obviamente a dar frutos à Samsung, especialmente porque a empresa trouxe tais capacidades para modelos mais acessíveis, incluindo a série A.

A Xiaomi, que registou um crescimento impressionante nas vendas globais de smartphones 5G no 2T 2021, viu este crescimento estagnar no 3T 2021, com o crescimento das vendas a um ritmo constante no trimestre mais recente. O ressurgimento da Samsung diminuiu a capacidade de crescimento de Xiaomi na Europa no terceiro trimestre de 2021, enquanto que a OPPO aumentou na China. Face a uma combinação destes cenários, o da Samsung fora da China e da OPPO na China, a Xiaomi viu a procura dos seus smartphones 5G abrandar consideravelmente no terceiro trimestre de 2021.

Disse Ken Hyers, Diretor da Strategy Analytics.

A Samsung está a preparar-se para lançar novos modelos que continuarão o seu impulso 5G, nomeadamente o Galaxy S21 FE e o Galaxy S22. A Apple continua com fortes vendas em toda a gama iPhone 13 e poderá lançar um smartphone 5G mais barato, com o iPhone SE de terceira geração.