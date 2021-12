The Company Man, para quem quer ser o Chefe

Os estúdios indie malaios, Forust, anunciaram recentemente a data de lançamento do seu próximo jogo: The Company Man.

Trata-se de uma alternativa bastante interessante e com potencial para todos os empregados que aspirem a ser chefes...

Vindo diretamente da Malásia e com lançamento previsto para o início do próximo ano, encontra-se The Company Man. O desenvolvimento do jogo encontra-se a cargo dos estúdios indie Forust.

Trata-se de um título que apresenta uma mecânica muito peculiar. Com uma jogabilidade influenciada pelos jogos de plataformas mais tradicionais, The Company Man, coloca o jogador na pele de um funcionário de uma empresa que aspira a muito mais que ser apenas um empregado.

O jogo bebe muita da sua inspiração na famosa série cómica, The Office, protagonizada por Ricky Gervais.

A ideia de The Company Man é simples. O jogador controla Jim, um empregado numa empresa chamada de Good Water Company. No entanto, e apesar de ser um bom empregado, Jim começa a verificar que a companhia deveria ser melhor gerida e começa a magicar um plano para se tornar o CEO da empresa.

Já estão a ver onde é que isto poderá vir a dar, certo? Jim, na sua demanda para atingir o seu objetivo terá uma longa e árdua luta pela frente.

Pelo caminho, terá de disparar em várias direções. Poderá enviar ataques por mail a outros colaboradores da empresa, lutar contra diretores de departamentos ou fortalecer a sua presença em todos os departamentos da empresa. Todos os que se atreverem a colocar-se à nossa frente, serão eliminados.

Um pormenor interessante, reside no facto das "pausas para café" servirem para reestabelecer a força e energia de Jim.

Tal como podem ver pelo trailer acima, a jogabilidade aparenta ter mecânicas clássicas de plataformas, sendo que a temática corporativa estará sempre presente. Será interessante ver como estes dois mundos se fundem num jogo, que aparenta ser divertido e empolgante.

The Company Man, será lançado para Nintendo Switch no início de 2022, ainda sem data concreta.