NASA quer prolongar a vida da Estação Espacial Internacional até 2030

A Estação Espacial Internacional permite a colaboração de vários países na exploração do espaço para a expansão do conhecimento daquilo que está para lá da Terra. Nesse sentido, a NASA pretende prolongar a sua vida até 2030.

Embora a agência queira que a estação esteja ativa por mais tempo, prevê-se que se reforme no final da década.

O administrador da NASA Bill Nelson revelou, recentemente, que a administração de Joe Biden se comprometeu a prolongar as operações da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) até 2030. Dessa forma, espera-se, continuará a colaborar com parceiros internacionais, como a Agência Espacial Europeia, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, Agência Espacial Canadiana e Roscosmos, para investigações.

A Estação Espacial Internacional é um farol de colaboração científica internacional pacífica e há mais de 20 anos que tem devolvido enormes desenvolvimentos científicos, educacionais e tecnológicos para beneficiar a humanidade. Estou satisfeito por a administração Biden-Harris se ter comprometido a continuar as operações da Estação até 2030.

Disse o administrador da NASA.

NASA quer prolongar o historial da ISS

De acordo com a NASA, nos últimos 20 anos, a ISS recebeu mais de 3.000 investigações de mais de 4.200 investigadores de todo o mundo, tendo visto 110 países e regiões a participar em atividades a bordo da estação. Mais do que isso, estiveram em contacto com a ISS mais de 1.500.000 estudantes por ano.

A participação contínua dos Estados Unidos na ISS irá aumentar a inovação e a competitividade, bem como fazer avançar a investigação e a tecnologia necessárias para enviar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor à Lua sob o programa Artemis da NASA e preparar o caminho para o envio dos primeiros humanos a Marte.

Como cada vez mais nações estão ativas no espaço, é mais importante do que nunca que os Estados Unidos continuem a liderar o mundo em crescentes alianças internacionais e a modelar regras e normas para o uso pacífico e responsável do espaço.

Disse Bill Nelson.

Apesar deste apelo da NASA, não se espera que a ISS dure além do ano de 2030. Assim que a estação se reformar, a agência americana espera direcionar os milhares de milhões de dólares para outras missões no espaço, desde a Lua a Marte.

