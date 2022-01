Metal: Hellsinger, um shooter ao ritmo do Heavy Metal

Em desenvolvimento pelos estúdios suecos The Outsiders, encontra-se Metal: Hellsinger, um shooter com um ritmo bastante poderoso.

Venham conhecer melhor este jogo que, viu a sua data de lançamento adiada para 2022.

Metal: Hellsinger é um FPS, em desenvolvimento pelos estúdios suecos The Outsiders (liderado por David Goldfarb, que esteve envolvido em vários jogos Battlefield), que combina a adrenalina e intensidade dos shooters com o power e peso do Heavy Metal.

Originalmente previsto para ser lançado em 2021, Metal: Hellsinger foi adiado para 2022, com o objetivo de proporcionar aos fãs, um trabalho mais completo e mais robusto.

Metal: Hellsinger é um jogo diferente dos demais. Isto, pois trata-se de um FPS rítmico, no qual a habilidade de atacar no momento certo é o truque para o sucesso.

A ideia é simples. Se atacarmos os inimigos (demónios e outros seres do Inferno) no momento certo e acompanhando o ritmo da música que está a dar, não só aumentamos o poder de fogo do nosso personagem, como também intensificamos a música que nos acompanha.

O jogo contará com uma banda sonora original que inclui alguns dos intérpretes mais conhecidos e apreciados no género do Metal, incluindo nomes como Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Randy Blythe (Lamb of God), Björn Strid (Soilwork) ou Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Cada nível de Metal: Hellsinger tem uma faixa associada e cada uma delas tem várias camadas com sonoridades próprias. A performance do jogador influencia o numero de camadas que diferentes com que a música será tocada no nível em questão, começando como um simples som de background e podendo culminar com todo o power que possui1.

“Esta mecânica incentiva os jogadores a manterem-se no ritmo certo, pois à medida que o ritmo vai aumentando, vai-se querendo cada vez mais, até atingir a sonoridade máxima.” refere Joel Bylos, da Funcom.

Metal: Hellsinger será lançado em 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.