NASA contratou teólogos para perceber o impacto da vida extraterrestre nos humanos

As empresas e agências têm anunciado ambiciosos objetivos para conhecer o espaço. Na verdade, quanto mais se explorar, maior a probabilidade de ser encontrada vida. Nesse sentido, a NASA contratou teólogos para entender como reagirão os humanos, caso se entre em contacto com vidas extraterrestres.

A agência americana poderá estar bem perto de perceber que não estamos sozinhos.

A exploração do espaço está mais ambiciosa do que nunca e, por isso, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) pretende perceber se os humanos ficarão bem, caso se deparem com vida extraterrestre. Nesse sentido, em 2016, criou um programa, a partir do qual reuniu 24 teólogos, na Princeton University.

Segundo o The Times, durante um ano, os teólogos discutiram o impacto que a possível descoberta de vida extraterrestre poderia ter nos seres humanos. Afinal, com os milhares de milhões de galáxias que o universo pode albergar, há uma grande probabilidade de os planetas garantirem vida.

Mais do que isso, e cientes dessa probabilidade, as empresas e agências espaciais estão ansiosas por descobrir qual o planeta, ou quais os planetas, que albergam vida. Aliás, o recentemente lançado James Webb Space Telescope poderá dar algumas pistas nesse sentido.

Se, efetivamente, existir vida extraterrestre, levantam-se duas questões: Como entrar em contacto com essa vida?; Como dizer aos seres humanos que não estão sozinhos?

Então, o programa da NASA - The Societal Implications of Astrobiology - visou compreender o impacto dessa notícia nas crenças de uma pessoa e na forma como os próprios grupos religiosos se organizam.

De acordo com os teólogos presentes, as doutrinas religiosas são abertas à possibilidade de haver vida em qualquer lugar. Aliás, Andrew Davison, teólogo na Cambridge University, publicou recentemente um livro intitulado Astrobiologia e Doutrina Cristã, que menciona que a comunidade não religiosa subestima os desafios daqueles que o são.

Este programa levado a cabo pela NASA é um sinal de que a agência americana poderá estar realmente confiante quanto à possibilidade de encontrar vida extraterrestre.

