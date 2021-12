Com um ano excelente, com cada vez mais utilizadores, o Telegram tem estado a melhorar o serviço com novidades. Estas não param de crescer e agora surgem novas propostas, que já todos podem experimentar e avaliar.

São novas funcionalidades que trazem a este serviço de mensagens ainda mais capacidades e que facilitam e melhoram a comunicação. Vamos conhecer o que está a ser testado agora e como todos as podem experimentar nos smartphones.

Os problemas que os outros serviços de mensagens tiveram ao longo de 2021 deram o espaço que o Telegram necessitava. Aproveitando esta quebra, aumentou o seu número de utilizadores ativos e cresceu como uma plataforma confiável e cada vez mais usada.

As novidades que agora estão a se avaliadas vão melhorar ainda mais esta proposta. Começamos com a possibilidade de criar textos protegidos para evitar spoilers, em que os utilizadores escolhem se querem ler ou não.

Esta opção estará na personalização do texto a ser enviado, tendo de ser escolhida a opção Spoiler. Para ler bastará tocar na mensagem recebida e que surgirá com o texto mascarado e impossível de ler. Há ainda a possibilidade de partilhar de forma mais simples os códigos QR nos canais.

Uma segunda novidade vem com as Reações. Os utilizadores do Telegram passam a ter mais formas de exprimir as suas opiniões e emoções sobre as mensagens que receberem. Ao todo são 11 emojis que vão estar disponíveis para os utilizadores.

Como dissemos antes, as novidades do Telegram estão ainda em testes e podem ser interrompidas temporariamente em caso de problemas. Há também a necessidade de todos os utilizadores numa conversa terem esta versão beta 8.4.

Quem quiser testar já estas novidades do Telegram pode fazê-lo no Android. Esta versão não está disponível na Play Store, mas pode ser obtida no repositório da empresa no Microsoft App Center. Após ser descarregada, deve ser instalada nos smartphones Android.