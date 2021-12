Faz jogos de Tetris no seu frigorífico? A Samsung tem solução (literal) para isso

Quem é que aqui já teve um produto Samsung? E quem é que já jogou Tetris? Mais ainda, quem é que já não se viu desesperado a meter produtos no frigorífico de forma a que tudo se encaixe, tal como num verdadeiro jogo de Tetris? Ora, a Samsung juntou tudo isto num só conceito.

A fabricante de produtos tecnológicos e eletrodomésticos juntou-se à The Tetris Company para criar caixas para armazenar comida no frigorífico em formato de Tetris. Todos os lucros serão doados à Federação Europeia de Bancos Alimentares.

A Samsung e a The Tetris Company uniram-se numa campanha de solidária e criaram um produto que promete grande utilidade com criatividade para o frigorífico.

Um jogo de Tetris para o seu frigorífico, por boas causas

As duas empresas criaram taças de conservação de alimentos com o objetivo de ajudar a reduzir o desperdício alimentar. Além disso, todos os lucros das vendas deste produto aparentemente simples, serão doados à Federação Europeia de Bancos Alimentares e serão doados ainda 10 € à FESBAL (Federação Espanhola de Bancos Alimentares) para ajudar as pessoas afetadas pelo vulcão Cumbre Vieja em La Palma.

O conceito do produto passa muito por aquilo que todos nós enfrentamos diariamente, principalmente em dia de compras ou dia de preparar as refeições para a semana. O tentar encaixar tudo nas prateleiras do frigorífico fazemos um verdadeiro jogo de Tetris.

Estas caixas em formato de blocos de Tetris com as respetivas cores - azul claro, amarelo, roxo, verde, azul, vermelho e laranja - são denominadas de Samsung Stackers e surgem como o primeiro utensílio de cozinha do género.

Trata-se de uma edição limitada disponível em vários países na Europa, nomeadamente, Roménia, Servia, Croácia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Eslováquia, Itália, Hungria, Grécia, França e Reino Unido. Infelizmente, Portugal está excluído deste rol.