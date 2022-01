AirPods Pro 2: caixa de carregamento poderá ter tecnologia AirTag e trazer sensores de saúde

A Apple foi uma das empresas em destaque no ano que terminou há poucas horas. Aliás, nas escolhas dos nossos leitores, a empresa de Cupertino foi uma das grandes vencedoras. Contudo, novo ano, produtos novos e há alguns rumores já em volta dos AirPods Pro 2 e da sua caixa de carregamento.

Segundo informações, o estojo de carregamento dos AirPods Pro 2 poderá ser localizável, através de tecnologia idêntica à dos AirTags. Além disso, dizem, poderá vir com sensores de saúde.

Quem o diz é o conhecido analista do mercado tecnológico, Ming-Chi Kuo, numa nota aos investidores. Segundo ele, os novos "AirPods Pro 2" poderão trazer na sua caixa de transporte e recarga recursos como os AirTags e suporte para Apple Lossless.

Na informação partilhada, Ming Chi Kuo da TF Securities demonstra principalmente como Luxshare e Goertek são os grandes vencedores da cadeia de fornecedores para os AirPods. No entanto, ele também definiu novos recursos que espera nos "AirPods 2".

Apple vai trazer mais sensores de saúde nos AirPods em 2022

Não é novidade que se espera um salto tecnológico nos próximos AirPods. A integração dos recursos de gestão de saúde estarão planeados para aparecer num futuro próximo, e pensa-se que será na versão a aparecer este ano.

No entanto, num memorando anterior, Kuo disse que o modelo apresentaria sensores de movimentos para auxiliar aplicações de fitness. Portanto, sensores de saúde (ou bem-estar) mas dedicados às apps de desporto.

Outras informações que saíram antes desta nota deste analista referiram que os novos AirPods pro iriam ser também atualizados no seu aspeto. Hastes mais curtas, num novo desenho do corpo dos auscultadores e atualização do chip que está por trás de toda a magia dos auscultadores.

E para quando será a apresentação dos AirPods Pro 2?

Esta é a questão que vai agora desafiar os analistas deste mercado e os "caçadores de leaks". A Apple não dará seguramente esta informação, mas a vasta cadeia de fornecedores poderá, de alguma forma, deixar escapar dados reveladores.

Aliás, dizem que estas informações já começaram a ser veiculadas e estima-se que os novos AirPods Pro possam ser lançados no final do terceiro trimestre ou mesmo só no quarto trimestre de 2022. Isto é, a par com o próximo iPhone e Apple Watch. Portanto, um kit de luxo para o Natal de 2022.

O analista já referiu numa das suas notas anteriores que estes produtos, referindo-se quer aos AirPods, quer aos Beats, serão importantíssimos para o crescimento da empresa.

Os AirPods têm preços mais altos, têm como alvo os utilizadores de dispositivos Apple e visam fornecer inovação e experiência ecológica para aumentar o valor agregado. Os Beats têm preços mais baixos, visam utilizadores de dispositivos Apple e não-Apple e aumentam as vendas ou a participação no mercado.

Explicou Ming Chi Kuo da empresa TF Securities.

No que se refere aos volumes de vendas de AirPods para 2021, Kuo estima que a venda de AirPods foi melhor que o esperado em 27 milhões de unidades, mais do que o dobro do trimestre anterior e um aumento de 20% de um ano para o outro. Ele também espera que o primeiro trimestre de 2022 seja forte, com vendas quase iguais às do trimestre de Natal e final de ano.

É de relembrar que a força do trimestre de Natal vem com o lançamento dos AirPods 3 e a redução no preço dos AirPods de segunda geração no trimestre. Notavelmente, Kuo diz que "os AirPods estão a replicar o sucesso do iPhone."