Escolhas Tecnológicas 2021 – Leitores Pplware

O ano de 2021 foi repleto de desafios para todas as áreas da economia e para todas as pessoas. O mundo da tecnologia não parou e foram muitos os gadgets e os serviços que se destacaram ao longo deste ano.

O mundo da tecnologia não parou e foram muitos os gadgets e os serviços que se destacaram ao longo deste ano. Este ano quisemos saber a opinião dos nossos leitores e estas foram as vossas escolhas.

Hardware

Computador Pessoal: Apple MacBook Pro de 16"

Foi em outubro deste ano que a Apple anunciou uma série de novidades, onde os MacBook Pro de 14 e de 16 polegadas foram apresentados. Equipados com os novos processadores M1 Pro da Apple e com um desempenho de topo garantido, estes recentes computadores foram a escolha de 2022 dos nossos leitores com 32,2% dos votos, em concreto para o modelo de 16".

Há a destacar Asus ZenBook 13 que recebeu 15,1% dos votos. A linha ZenBook continua a ser uma das melhores no mercado dos computadores Windows, com um grande equilíbrio entre desempenho e preço.

Smartphone: Apple iPhone 13 Pro Max

No universo dos smartphones, o primeiro lugar do pódio vai também para um dispositivo Apple. O iPhone 13 Pro Max recebeu 33,2 % dos votos, ficando à frente da Samsung com os seus dois Galaxy S21 Ultra e Z Fold3, com 16,2% e 11,2% dos votos, respetivamente.

O iPhone 13 Pro e o modelo Pro Max partilham muitas das suas especificações, tendo o Pro Max um ecrã de 6,7", equipado com o processador A15 Bionic. O sistema de câmaras foi melhorado, com um zoom de maior qualidade e fotografias noturnas otimizadas. Destaca-se também os modos de vídeo cada vez mais cinematográficos.

Tablet: Apple iPad Pro 2021

Este não será o último primeiro lugar dado à Apple, e revela bem que o ecossistema forte da fabricante é reconhecido pelo público. O iPad Pro deste ano, equipado com o processador M1 é uma verdadeira máquina de produtividade que é elevada com os acessórios como a caneta e o teclado.

Esta máquina recebeu 26,8 % dos votos, sendo que atrás de si ficou o Microsoft Surface Pro 8 com 15% dos votos.

Consola: Sony Playstation 5

A consola detentora do título "Escolha dos Leitores Pplware" é, sem margem para dúvidas, a Sony Playstation 5. Foram 65,6% dos leitores que votou nesta consola.

Com o lançamento da Nintendo Switch (OLED), foram também muitos que destacaram este produto com 11,7% dos votos.

Wearables: Apple Watch Series 7

No universo dos relógios e bandas inteligentes, o prémio foi também para o produto Apple. Os nossos leitores não tiverem dúvidas e elegeram o Apple Watch Series 7 com 44,8% dos votos.

A Mi Band está claramente a perder relevância tendo o modelo Mi Band 6 recebido apenas 13,7% dos votos. Este ano, à sua frente, ficou o Samsung Galaxy Watch 4, com 22% dos votos.

Veículos Elétricos: Porsche Taycan

O mercado dos carros elétricos está cada vez mais entusiasmante. A Tesla abriu portas para todo um novo mundo e depois de no ano passado ter ficado em primeiro lugar nas escolhas dos leitores com o seu Model 3, este ano salta para o terceiro lugar com o mesmo modelo.

O grande vencedor foi o Porsche Taycan com 19,8%, um carro de luxo, elegante, e com autonomia para quase 500 km. Logo atrás de si vem o Audi e-tron GT com 19,4%.

Software

Produtividade: Microsoft Office

No campo do software e da produtividade foi o Office da Microsoft que mais votos recebeu (66,5%). Sem dúvida alguma, ano após ano, a Microsoft tende a melhorar a sua proposta, adaptá-la às diferentes plataformas e exigências dos utilizadores.

Neste campo da produtividade destacamos ainda o Google Workspace, a proposta renovada da Google, principalmente para quem trabalha muito online.

SO para PC: Windows 11

A escolha não poderia ser outra. 2021 foi o ano do Windows 11 ainda que a Microsoft tenha muito trabalho pela frente, tanto para melhorar no sistema, como para convencer os utilizadores a instalá-lo. Curiosamente, apesar de ter recebido 41,9% dos votos, o Windows 10 continua a ser a melhor opção para 30,6% dos nossos leitores.

SO para smartphone: Android 12

Já no campo dos sistemas operativos para smartphone, o eleito foi o Android 12, com mais de 50% dos votos. O sistema da Google teve melhorias muito relevantes para o segmento, só é pena o tempo que demora a chegar aos utilizadores, através das atualizações dos fabricantes.

O iOS 15 da Apple recebeu 37,8% dos votos e o HarmonyOS da Huawei não tem qualquer expressão no nosso mercado, pelo que apenas recebeu 4,6% dos votos.

Browser: Chrome

43,8% dos nossos leitores elegeu o Google Chrome como browser do ano. A surpresa não é grande, considerando que é a opção mais usada em todo o mundo. Ainda assim, curiosamente, temos o Firefox a ocupar a segunda posição e o Edge a terceira.

Jogo: Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 recebe o primeiro lugar com 38,6% dos votos, ficando a larga distância do segundo classificado, Hitman III (13%)

Este jogo foi avaliado pela nossa equipa de gaming com nota 9,2 mesmo antes do seu lançamento, destacando-se pela quantidade e diversidade de eventos, pelas expedições e sistema de Accolades, pela condução afinada para cada carro, pelos gráficos e pelos cenários criados no México.

Serviços Web

Redes sociais: Instagram

No universo das redes sociais assistimos a uma polaridade de utilização. O TikTok foi, aliás, o site mais visitado este ano, ainda mais que o google.com, sim!

Mas, uma vez mais, é o Instagram a receber a taça de primeiro lugar. Considerando que o TikTok é uma rede social mais jovem é natural que, para o nosso público, não seja a rede eleita. Ainda assim ficou "mano a mano" com o LinkedIn" ambos com 14% dos votos e à frente do Facebook.

Música: Spotify

Para os nossos leitores esta plataforma se streaming é a escolha do ano com 65,7% dos votos, muito muito à frente do segundo lugar, Apple Music com 12% e do terceiro YouTube Music com 11,2%.

Vídeo: Netflix

E com 53,9% dos votos, o serviço da Netflix continua a ser a escolha dos leitores, como serviço do ano. As produções originais estão cada vez melhores e este ano vimos a primeira série nacional, Glória, a chegar à plataforma.

O YouTube e a Disney Plus ocupam os outros lugares do pódio, mas a larga distância (15,5% e 13,2%, respetivamente).

Comunicação: WhatsApp

Apesar de todos os problemas que assolaram o WhatsApp neste ano de 2021 e do crescimento ímpar do Telegram, os leitores continuam a considera que o WhatsApp foi a app do ano para comunicação. A verdade é que a Meta investiu muito no desenvolvimento da aplicação de forma a dar confiança aos utilizadores de que as suas conversas estavam a ser feitas de forma segura e com a privacidade garantida.

Nota de destaque para o Teams da Microsoft que surgem em segundo lugar com 28% dos votos.

As marcas do ano

3º lugar: Xiaomi

Com 13,2% dos votos, a Xiaomi recebe o terceiro lugar de marca do ano. É com frequência que vemos a fabricante neste pódio, um lugar merecido dado o seu posicionamento cada vez mais forte no mundo.

Até 2023, a Xiaomi já disse que se quere posicionar à frente da Samsung e da Apple no mercado chinês de smartphones e já traçou os planos para atingir esse objetivo. Além disso, não podemos esquecer que, também a Xiaomi, já se encontra a trabalhar no seu próprio carro elétrico.

2º lugar: Amazon

A Amazon ganha o segundo lugar de marca do ano (13,6%). O seu papel na economia mundial é inegável, ainda que tenha muitas práticas que são claramente questionáveis do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores.

Em termos de serviços, como a assistente virtual, os serviços de streaming de música e vídeo, o sistema de fidelização de clientes que chegou à penísula hibérica... tudo isto são fatores que fazem com que a Amazon surja neste segundo lugar de marca do ano para os nosso leitores.

1º lugar: Apple

O primeiro lugar, olhando para os destaques de produtos, não deixa margem para dúvidas. A Apple foi eleita marca do ano de 2021 pelo nossos leitores com 19,1% dos votos.

A empresa sediada em Cupertino consegue cimentar a sua marca a cada ano que passa, com cada vez mais clientes satisfeitos com todo o ecossistema. Além disso, o desenvolvimento dos seus próprios processadores está a fazer agitar o mercado como nunca antes tinha acontecido.

Inovação Tecnológica

5G

O 5G chegou a Portugal definitivamente e, ainda que não seja uma "invenção" deste ano, foi claramente a tecnologia que mais se destacou em 2021. Finalmente, vimos o tão longo leilão a terminar e hoje as principais operadoras já estão a comercializar a tão afamada "rede móvel 5G de alta velocidade", ainda que possamos colocar aqui algumas reticências...

Desastre tecnológico

Escassez de chips

E se não há dúvidas quanto à inovação do ano, também não há dúvidas quanto ao desastre... A escassez mundia de chips afetou a economia de uma forma geral. Não foi só o segmento dos smartphones, dos processadores ou dos carros. A indústria, um pouco por todos os setores, foi atingida e não há previsão para que o problema seja resolvido tão depressa quanto o desejado.

Agradecemos a todos a participação! Um excelente ano de 2022!