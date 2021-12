Conheça as 10 aplicações mais instaladas em 2021

Hoje em dia, dificilmente se encontra alguém sem um smartphone equipado com as mais variadas aplicações. Embora o leque seja diferente em cada telemóvel, a verdade é que existem algumas que são utilizadas por muita gente, pelo mundo inteiro.

Fique a conhecer as 10 aplicações mais instaladas em 2021.

Como em qualquer outro ano, é possível que tenhamos passado demasiado tempo ligados ao smartphone, a explorar os conteúdos que as muitas aplicações que instalamos nos oferecem.

A empresa de análise Apptopia lançou as suas classificações anuais relativamente ao download de aplicações, por forma a encerrar o ano. Como verá, não existem muitas surpresas, uma vez que as mais mencionadas pelos utilizadores, as que mais deram que falar, são aquelas instaladas por mais pessoas.

Os dados da Apptopia incluem downloads feitos através do iOS e do Android, globalmente.

TikTok Instagram Facebook WhatsApp Telegram Snapchat Zoom Messenger CapCut Spotify

Como referido, não há grandes surpresas. Afinal, em primeiro lugar está aquela aplicação que, devido à pandemia, conseguiu um sucesso desmedido, não tendo parado de crescer. As restantes são aplicações que todos os nossos leitores conhecem e, provavelmente, a grande maioria utiliza. Ainda assim, o destaque é dado à CapCut, uma aplicação de edição de vídeo, da gigante ByteDance, utilizada pelos utilizadores do TikTok para cortar os seus vídeos antes de os publicarem.

Além das mais instaladas em 2021, a empresa de análise ainda revelou os jogos mais instalados, as aplicações de entretenimento, as de redes sociais, as de comida e bebida, as de viagens, entre outras.

Há uns dias, demos-lhe também a conhecer as melhores aplicações e jogos de 2021 na App Store, que pode espreitar aqui.

