App Store Awards: Estes são os melhores jogos e aplicações de 2021

O final do ano é sempre tempo de balanço e elevar as coisas positivas e negativas que foram acontecendo é uma prática comum. A Apple, à semelhança de anos anteriores, apresentou o seu App Store Awards onde elegeu as melhores aplicações e jogos de 2021.

Venha conhecer as escolhas!

A Apple revelou hoje os vencedores do App Store Awards de 2021, reconhecendo as 15 melhores aplicações e jogos que ajudaram os utilizadores a explorar as suas paixões pessoais, descobrir saídas criativas, ligar-se a novas pessoas e experiências ou simplesmente se divertir.

Os vencedores deste ano incluem developers de todo o mundo, sendo que as apps e jogos foram selecionados pela equipa editorial global da App Store da Apple por oferecerem qualidade excecional, tecnologia inovadora, design criativo e um impacto cultural positivo.

E os vencedores são...

As melhores apps de 2021 na App Store da Apple

A App do ano para iPhone: Toca Life World, de Toca Boca

Toca Life: World é a aplicação onde se pode criar um mundo e viver a história que se quiser viver. Esta aplicação tem todas as aplicações Toca Life (City, Vacation, Office, Hospital e mais) reunidas no mesmo espaço. Agora está tudo ligado num gigante mundo de brincar.

A App do ano para iPad: LumaFusion, de LumaTouch

LumaFusion é uma app de edição de vídeo para dispositivos móveis, que tira partido do excelente desempenho do iPad. Oferece um ambiente profissional e intuitivo para contar histórias em qualquer lugar. A app tem um custo de 29,99 € e uma avaliação de 4,8 estrelas em 5.

A App do ano para Mac: Craft, de Luki Labs Limited

Craft é uma ferramenta gratuita para criar documentos e notas e partilhar as suas ideias com outras pessoas. Tudo o que é criado no Craft pode ser partilhado rapidamente com um só toque. A app suporta markdown em linha, backlinks, snippets de código, imagens, vídeos, ficheiros em PDF anexados e pré-visualizações de links. Está disponível para Mac, iPhone e iPad.

A App do ano para Apple TV: DAZN, de DAZN Group

O DAZN é o único serviço a fazer o stream de grandes eventos desportivos ao vivo ou quando o utilizador quiser ver em qualquer dispositivo e este ano foi considerada a melhor app para Apple TV. Também está disponível para iPad e iPhone.

A App do ano para Apple Watch: Carrot Weather, de Grailr

Carrot Weather é mais do que uma simples app de meteorologia. Esta aplicação além de toda a informação do tempo, ainda vive de uma grande criatividade dos seus criadores que oferecem notificações únicas das suas previsões.

Os melhores jogos de 2021 na App Store da Apple

O melhor jogo do ano para iPhone : League of Legends: Wild Rift, de Riot Games

: League of Legends: Wild Rift, de Riot Games O melhor jogo do ano para iPad : MARVEL Future Revolution, de Netmarble Corporation

: MARVEL Future Revolution, de Netmarble Corporation O melhor jogo do ano para Mac : Myst, de Cyan

: Myst, de Cyan O melhor jogo do ano para Apple TV : Space Marshals 3, de Pixelbite

: Space Marshals 3, de Pixelbite O melhor jogo do ano para Apple Arcade : Fantasian, de Mistwalker

A tendência do ano: a ligação

Além de reconhecer as melhores aplicações e jogos direcionados aos dispositivos da Apple, os editores globais da App Store nomearam a tendência do ano.

O objetivo passou por identificar um movimento que teve um impacto duradouro na vida das pessoas e reconhecer as aplicações e jogos que se destacaram naquele momento. A principal tendência de 2021 é "Conexão" ou "ligação". Os vencedores das tendências deste ano reuniram as pessoas de maneiras significativas - ao mesmo tempo que atendiam às necessidades sociais, pessoais e profissionais de utilizadores em todo o mundo.

As escolhas: