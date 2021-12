MB WAY: Burlas geram 388 queixas por mês na GNR e PSP

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Apesar de ser uma solução fantástica e muito simples de usar, o MB WAY é também usado pelos burlões! Em Portugal são registadas, em média, 388 queixas por mês na GNR e PSP.

As burlas com recurso ao MB WAY são cada vez mais frequentes. Neste caso, não é propriamente uma falha do serviço, mas sim o facto dos utilizadores facilitarem e realizarem operações que não fazem sentido.

Segundo o CM, as burlas com MB WAY geraram, no total, 388 queixas por mês na GNR e PSP. As autoridades policiais registaram até ao final de outubro 3379 denúncias relacionadas com o serviço. Sabe-se também que, só este ano, os burlões que usaram o MB WAY num esquema conseguiram desviar quase 1,5 milhões de euros.

Fonte da GNR refere que...

As vítimas são escolhidas de forma aleatória, recaindo principalmente nos utilizadores que têm produtos à venda na internet, em especial nas redes sociais e outras plataformas de vendas online.

Segundo informações da GNR, os burlões, com o intuito de supostamente pagar o artigo que a vítima tem à venda e aproveitando-se do desconhecimento sobre a forma de funcionamento do MB WAY, convencem o vendedor a deslocar-se a uma caixa multibanco e a associar o número de telefone do burlão à sua conta, passando este, a partir daqui, a poder efetuar movimentos na mesma.

Recomendações da GNR sobre o MB WAY