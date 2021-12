‘Human Support Robot’ da Toyota completou o primeiro teste numa casa do Reino Unido

Apesar de, atualmente, já prestarem auxílio, as capacidades dos robôs poderão ser potencializadas, permitindo-lhes desempenhar ainda mais tarefas. Por exemplo, um robô assistente concebido para ajudar pessoas com problemas de mobilidade foi testado, pela primeira vez, numa casa do Reino Unido.

O 'Human Support Robot' foi desenvolvido pela Toyota.

A Toyota desenvolveu o 'Human Support Robot', um robô assistente concebido para ajudar pessoas com problemas de mobilidade. Os investigadores responsáveis esperam que uma versão autónoma possa, futuramente, garantir apoio doméstico a pessoas com necessidades específicas.

Para já, o 'Human Support Robot' consegue ir buscar objetos, realizar interações humanas básicas, abrir portas e entreter através de canções e danças. O robô foi testado, pela primeira vez, na casa de Anthony Walsh, no Reino Unido. A doença do neurónio motor, incurável, ofereceu-lhe uma cadeira de rodas e dificuldades de mobilidade.

Não poder andar durante o último mês tem sido muito difícil. Perdi a minha mobilidade e tenho de estar dependente de outros, que não é o tipo de pessoa que eu era.

Revelou Walsh, na altura do teste.

Pouco depois de testar o 'Human Support Robot' da Toyota, Anthony Walsh faleceu, tendo a divulgação da experiência sido autorizada pela família.

Toyota cria máquina que auxilia pessoas com problemas de mobilidade

Na altura, no Reino Unido, o 'Human Support Robot' foi adotado como um robô doméstico. Por forma a auxiliar as pessoas com problemas de mobilidade a realizar tarefas, este está equipado com um braço dobrável e uma panóplia de sensores e câmaras. Na casa de Anthony Walsh, o robô pegou em bebidas do frigorífico e passou-lhe objetos, como lenços de papel e o comando da televisão.

Estamos apenas a ter o primeiro gosto do que o futuro pode reservar e da tecnologia que pode ser manipulada para ajudar pessoas na minha condição, particularmente aquelas que talvez não tenham a mesma rede de apoio que eu. Penso que poderia haver um lugar onde este robô pudesse estar presente para ajudar as pessoas de diferentes formas na sua vida quotidiana. Devolve-lhe um pouco da sua independência…

Disse Walsh.

Segundo a Toyota, o 'Human Support Robot' é adequado para idosos e pessoas que possuam doenças ou lesões que restrinjam a sua mobilidade.

Temos vindo o 'Human Support Robot' a parceiros de investigação em todo o mundo, e, embora o robô não esteja à venda ao público em geral, este teste com Anthony Walsh proporcionou uma visão útil de como este tipo de robô poderia ajudar as pessoas no futuro. É uma expressão perfeita de como a Toyota, como empresa de mobilidade, quer tornar a liberdade de movimento, e as oportunidades que isso traz, disponíveis para todos na sociedade.

Explicou Mark Van Loock, gestor de tecnologia da Toyota Motor Europe.

Toyota e parceiros querem que o robô seja autónomo

Apesar de ser controlado manualmente, a Toyota, a MND Association (focada em doentes com a doença do neurónio motor), e o King's College London estão a planear tornar o 'Human Support Robot' autónomo, por forma a responder às necessidades, e adaptar-se ao ambiente e às preferências dos seus utilizadores.

Um dos problemas em que nos estamos a concentrar é como fazer com que os robôs aprendam continuamente sem esquecer os seus conhecimentos passados. Por exemplo, como podemos fazer com que o robô aprenda qual é a caneca preferida do seu utilizador e depois colocar o chá dentro dela. Estamos também a trabalhar em algoritmos para que o robô aprenda novas tarefas simplesmente observando os humanos, tais como potencialmente preparar e dar medicação.

Disse Oya Celiktutan, professora de robótica no departamento de engenharia do King's College London.

