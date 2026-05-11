O mercado português de equipamentos recondicionados continua a crescer, mas ainda enfrenta desafios importantes para atingir todo o seu potencial. Sabia que 38% dos portugueses já comprou um recondicionado? E você?

Um estudo da DECO PROteste, divulgado em janeiro de 2026, mostra que apenas 38% dos consumidores em Portugal já adquiriu um equipamento recondicionado, enquanto 12% admite nunca ter ouvido falar desta opção. Ainda assim, entre quem já comprou, a experiência tende a ser positiva, o que sugere que o maior obstáculo está na decisão inicial e não na satisfação pós-compra.

Já o Observador Cetelem, em março de 2026, concluiu que 53% dos consumidores só considera a compra de um equipamento recondicionado se existir um desconto mínimo de 30% face a um produto novo. Além disso, 34% identifica a confiança na qualidade e durabilidade como a principal barreira. O estudo revela também que 60% prefere adquirir estes equipamentos em lojas especializadas, valorizando suporte técnico, proximidade e segurança no pós-venda.

Por outro lado, dados da Fraunhofer Austria revelam um enorme potencial ainda por explorar em Portugal: existem cerca de 16,2 milhões de smartphones guardados sem utilização, dos quais 5,1 milhões poderiam ser recondicionados e reintroduzidos no mercado. Portugal destaca-se, assim, como um dos países europeus com mais equipamentos inativos por habitante.

Neste contexto, empresas especializadas como a iServices têm reforçado a sua aposta no setor. Em 2025, a empresa ultrapassou a marca dos 150 mil equipamentos recondicionados, sustentando o seu crescimento num processo técnico rigoroso, com testes funcionais, validação de componentes e classificação transparente do estado de cada dispositivo.

Um dos principais fatores para aumentar a confiança do consumidor passa pela garantia oferecida. A iServices disponibiliza 3 anos de garantia nos seus equipamentos recondicionados, aproximando a experiência de compra à de um produto novo e reduzindo significativamente o risco percebido.

Além disso, a reputação da marca também tem sido um elemento diferenciador. Com cerca de 90 mil avaliações no Trustpilot e uma média de 4,8 em 5, a empresa posiciona-se como uma das referências no mercado nacional.

Outro ponto importante é o incentivo à economia circular através de programas de retoma, que permitem aos consumidores entregar equipamentos antigos e obter valorização imediata na aquisição de novos dispositivos recondicionados.

Segundo Bruno Borges, CEO da iServices, os equipamentos recondicionados deixaram de ser apenas uma solução de nicho:

Hoje são, sobretudo, uma decisão racional, económica e ambientalmente responsável. Mas só serão uma escolha massificada quando os consumidores confiarem no produto, no processo e em quem o vende.

Num mercado onde o interesse cresce, mas a decisão ainda depende fortemente da perceção de risco, o preço já não é o único fator decisivo. Transparência, garantia e confiança no operador tornam-se elementos fundamentais para transformar os equipamentos recondicionados numa escolha principal para os consumidores portugueses.

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