Fluxr: Carregador QC 3.0 & USB-C da Prozis de 18 W

Um carregador é um daqueles objetos que nos dias de hoje é quase indispensável. Nesse sentido é normal que nos acompanhe para quase todo o lado, pois facilmente podemos carregar os nossos gadgets.

Por ser tão essencial, é fundamental que se tenha um carregador fiável, funcional e também que seja rápido a carregar. Conheça o Fluxr, um carregador com duas portas e tecnologia de carregamento rápido.

Carregador Fluxr permite carregar dois dispositivos ao mesmo tempo

O Fluxr da Prozis é um equipamento robusto e simples que pode carregar qualquer dispositivo com USB e fornece uma funcionalidade adicional com o seu suporte de Carregamento Rápido 3.0 e portas duplas (USB-A e USB-C) que permite carregar dois dispositivos ao mesmo tempo.

Com uma estrutura robusta em policarbonato, o Fluxr é produzido em plástico de boa qualidade, resistente a pancadas.

Principais especificações do carregador Fluxr

Potência: 18 W

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,5 A

Saída PD do USB-C: 5 V ⎓ 2,5A; 9 V ⎓ 2A; 12 V ⎓ 1,5A

Saída do QC 3.0: 5 V ⎓ 3A; 9 V ⎓ 2A; 12 V ⎓ 1,5A

Dimensões: 46 × 41 × 16 mm

Peso: 54 g

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este moinho elétrico com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).