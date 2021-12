Ministério da Educação distribuiu 750 mil computadores pelas escolas

As escolas "ganharam" 750 mil computadores segundo revela o Ministério da Educação. A pandemia por COVID-19 trouxe enormes desafios e dificuldades à sociedade e no campo da educação, a escola foi "obrigada" a passar para o online nos períodos de confinamento e a necessidade de equipamentos foi mais que evidente.

De acordo com o Ministério da Educação, “o volume de computadores comprados e já distribuídos em Portugal é muito superior aos equipamentos comprados em campanhas similares nos países europeus”.

Contas feitas, foram entregues 750 mil os computadores pelas escolas segundo revela o Ministério da Educação. Os primeiros computadores (450 mil) foram distribuídos em 2020 e no primeiro período de 2021 foram entregues 300 mil. A informação do Ministério surge num momento em que se debate o regresso à telescola devido ao enorme crescimento de casos COVID-19.

Além dos computadores o Ministério refere também que cedeu “kits, que incluem mochila, hotspot e auscultadores” o que “significou um investimento de 156 milhões de euros”. Ao todo foram já investidos “221 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência”, refere o gabinete de Tiago Brandão ao JE.

Apesar das contingências do mercado – que, desde a primeira hora, tornaram esta operação muito complexa – com a conhecida escassez de componentes informáticos, bem como com as conhecidas vicissitudes ao nível do transporte de mercadorias, foi possível montar um plano que permitiu responder às necessidades mais prementes das escolas, o que possibilitou o ensino à distância