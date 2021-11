Segunda geração do AirPods Pro chegará no terceiro trimestre de 2022

A Apple recentemente lançou os AirPods 3 depois de vários meses de rumores e pseudo certezas. Portanto, esta informação gravita no modo de rumor tal como as anteriores. Apesar disso, e seguindo o caminho feito nos dispositivos desta gama lançados anteriormente, a empresa de Cupertino deverá atualizar os AirPods Pro já no próximo ano de 2022.

O terceiro trimestre da Apple é, como todos sabemos, durante o mês de julho e setembro, então possivelmente estes novos auscultadores da linha Pro de segunda geração acabarão por ser lançados no dia de lançamento do novo iPhone 14 e do modelo Apple Watch Series 8.

Novos AirPods Pro 2 em 2022

Segundo informações pretensamente angariadas por um leaker, conhecido no Twitter por FronTron, personagem que foi importante no rumor da data de lançamento dos AirPods 3, tudo indica que os AirPods Pro chegarão durante o terceiro trimestre da Apple já no próximo 2022.

Bom, assim a empresa deverá utilizar a keynote mais importante do ano para juntar este dispositivo ao lançamento do iPhone 14. As informações partilhadas por "Tron" vêm corrigir o primeiro boato que ele mesmo anunciou na rede social onde era apontado o segundo trimestre do ano da Apple para o lançamento. Afinal diz agora que será no terceiro:

Mais vozes a apontar para o mesmo período

Estes rumores coincidem com aqueles anunciados por Mark Gurman e pelo próprio Ming-Chi Kuo. Assim, algumas fontes que anunciaram este lançamento para o início de 2022 terão de corrigir as previsões.

No entanto, como de costume, resta-nos esperar que a Apple de facto revele algo, ou que mais perto da data alguém obtenha, por caminhos travessos, informações mais fidedignas. Até lá, o que se poderá especular será a nova tecnologia que fará parte dos novos AirPods Pro 2.

