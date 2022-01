Processador Intel Alder Lake-P topo de gama pode ser forte rival do Apple M1 Max

Tal como temos repetido noutros artigos, o segmento hardware está a ficar cada vez mais interessante à medida que se tece um cenário curioso com diversos novos e potentes equipamentos a competirem entre todos para conseguirem destaque no mercado e a atenção do consumidor.

Assim, segundo novos rumores, os próximos processadores topo de gama Alder Lake-P da Intel, que a marca deve apresentar nos próximos dias, podem ser fortes rivais dos poderosos SoC Apple M1 Max, apresentados em outubro.

Intel Alder Lake-P vs Apple M1 Max

De acordo com novos rumores, vindos do leaker Raichu (@OneRaichu), considerado como uma fonte muito confiável do mundo da indústria, o processador topo de gama da linha Alder Lake-P da Intel poderá competir com um dos mais recentes SoC da Apple, o M1 Max.

Os Alder Lake-P são a linha de CPUs de baixo consumo para computadores portáteis, apresentando um TDP a rondar os 28W. Já o Apple M1 Max contam com um consumo energético entre os 40W e os 45W.

Raichu indica então que o modelo topo de gama da gama Alder Lake-P pode rivalizar com o chip da maçã nos testes de performance mais populares, como o Cinebench, o Geekbench ou o SPEC.

O CPU topo de gama será o Intel Core i7-1280P que conta com 14 núcleos e 20 threads. Os núcleos são divididos em 6 de alto desempenho (P-Core) e 8 de baixo consumo energético (E-Cores). Oferecerá ainda uma frequência base de 2,00 GHz e Turbo de 4,70 GHz.

Mas apesar de este ser só um rumor, poderemos muito em breve ter alguns dados mais reais e oficiais sobre este assunto. Isto porque se espera que a Intel apresente a linha Alder Lake-P durante a CES 2022, mesmo que já tenha cancelado a sua presença física no evento tecnológico, devido ao crescente número de casos de COVID-19.

Para além disso, tal como aconteceu em março de 2021, é também provável que a Intel teça alguns comentários de comparação entre os seus processadores e os da Apple, dando, claro está, destaque aos Alder Lake-P. Esta atitude de 'gozo' para com a empresa de Cupertino começou após a Apple ter deixado de ser parceira da Intel e começado a desenvolver os seus próprios chips. Desta forma, a fabricante quer mostrar que a sua arquitetura x86 está melhor do que pensam.