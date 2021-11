Intel já começou a enviar os processadores Alder Lake-P para portáteis aos fabricantes

A espera pelos novos processadores da Intel está quase a acabar. E sabemos agora que, finalmente, a empresa norte-americana já começou a enviar os chips Alder Lake-P para computadores portáteis aos seus fabricantes.

Esta nova linha de CPUs vai assim substituir as linhas U e H e terão duas configurações que dependem do segmento de portátil em que se inserem.

Intel começou a enviar os CPUs Alder Lake-P para os fabricantes

A Intel já começou a enviar os seus processadores para computadores portáteis da nova linha Alder Lake-P, pertencentes à recém apresentada 12ª geração de CPUs, aos fabricantes. A notícia foi avançada por Gregory Bryant, vice-presidente da empresa norte-americana, através da sua conta oficial da rede social Twitter.

Os novos processadores Alder Lake-P vão substituir a linha U e H nos computadores portáteis. Vão contar com duas configurações que dependem do segmento de computador em que sejam integrados. O modelo topo de gama contará com 14 núcleos, sendo 6 de performance e 8 de eficiência energética. Já o modelo base terá um total de 10 núcleos, onde 2 são de performance e 8 são de eficiência.

A nova geração de processadores para portáteis é desenvolvida no processo de 10 nm Enhanced SuperFin, ou Intel 7. Conta com montagem de núcleos híbridos de forma a que os núcleos maiores sejam usados para tarefas mais pesadas, enquanto que os menores atuam em tarefas mais simples. Desta estratégia resulta uma maior economia energética no processador. A linha Alder Lake-P é também a primeira compatível com memórias DDR5 e PCIe de 5ª geração.

No entanto, os portáteis com estes CPUs apenas devem chegar ao mercado no início de 2022, após a CES 2022 que acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro.