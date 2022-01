20 veículos elétricos que darão que falar em 2022 – Parte 2

Há cada vez mais marcas a apostar no segmento dos veículos elétricos e, como era de esperar, em 2022 a saga continua. Este ano será um ano rei para a eletrificação dos carros e terá lançamentos que nos deixarão boquiabertos.

Portanto, trazemos hoje a segunda parte da lista de veículos que em 2022 estarão, certamente, em muitas conversas.

11. GMC Hummer EV Pickup

Um carro elétrico facilmente identificável. O SUV (Sport Utility Vehicle) que o levará a qualquer lugar, e os seus três motores elétricos têm capacidade para carregar grandes cargas. No teaser, é vista a performance do Hummer EV sobre a neve, estradas nas montanhas e no deserto.

Este vídeo apresenta também alguns factos e números deste poderoso veículo.

12. Genesis GV60

Junta-se à classe um pouco menos luxuosa, mas oferece uma vasta variedade de modelos. O Genesis GV60 é o terceiro carro elétrico a nascer da plataforma E-GMP do 'Hyundai Motor Group'.

A gama consiste em versões com tração traseira ou às quatro rodas, a partir de 228 cavalos e com uma autonomia de até 451 quilómetros.

13. Hyundai Ioniq 5

Um veículo elétrico com muitas das características esperadas da marca, mas com um exterior completamente novo. O lançamento pode ser mais cedo do que o esperado. Existe uma vasta gama de modelos com autonomia de 380 a 480 km.

14. Kia EV6 - nome forte nesta lista de veículos elétricos

Parecido com o Hyundai Ioniq 5 em muitos aspetos, o Kia EV6 é o primeiro carro elétrico da marca sul-coreana construído sobre a nova Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP). A arquitetura é destinada exclusivamente a veículos elétricos em colaboração com a Hyundai.

Os veículos com o sistema E-GMP serão capazes de suportar baterias de 400V ou 800V e carga da mesma até 80% em apenas 18 minutos.

15. Mazda MX-30

Outro fabricante de automóveis bem conhecido entra no mercado de veículos elétricos com o MX-30. A autonomia é pequena (160 km), e inicialmente só estará à venda na Califórnia. Contudo, são expectáveis, futuramente, bons avanços.

16. Lucid Air - forte na gama de veículos elétricos

Se pensa que a Tesla é a única marca a oferecer um elétrico com estilo, espere até ver o Lucid Air. Não só é visualmente apelativo, como é provável que estabeleça um novo padrão de eficiência energética com uma autonomia estimada de 725 a 836 km.

As entregas das primeiras unidades já começaram e há quem já tenha esta máquina!

17. EQB e EQS - dois veículos elétricos da Mercedes

A Mercedes planeia lançar uma série de novos SUV nos próximos anos. O EQB é a variante elétrica do GLB, mede 4,7 m de comprimento e conta com 7 lugares.

A autonomia é de 419 quilómetros. Já o estiloso EQS parece ter tomado algumas das sugestões de design do Model S da Tesla.

18. Rivian R1T

Com capacidade para cinco passageiros, foi concebido para ser tão confortável em estradas de terra como em estradas pavimentadas. O Rivian R1T está equipado com quatro motores elétricos, cada um com uma potência de 147 kW.

Serão oferecidas três opções de bateria:

180 kWh que deverá fornecer mais de 650 km de autonomia por carga;

135 kWh oferecendo mais de 480 km de autonomia por carga;

105 kWh que fornecerá mais de 370 km de autonomia.

19. Volvo C40 Recharge

O primeiro modelo totalmente elétrico da Volvo, baseado na plataforma CMA. Tração às quatro rodas e com uma autonomia de 340 km.

20. Subaru Solterra

Este poderoso VE da Subaru oferecerá tração às quatro rodas, como de costume. Irmão do Toyota bZ4X, é o primeiro veículo 100% elétrico da gigante marca japonesa.

Está planeado para sair em 2023, mas quem sabe não teremos uma surpresa e sai ainda este ano!

