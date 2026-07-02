Mercado de automóveis usados cresce 5,5% em Portugal

O mercado de automóveis usados em Portugal registou um crescimento de 5,5%, confirmando uma tendência de recuperação moderada mas consistente no setor.

860 mil unidades de automóveis usados vendidas

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros usados em Portugal aumentaram 5,5% em 2025 face ao ano anterior, atingindo cerca de 860 mil unidades, de acordo com uma estimativa da Informa D&B.

Apesar deste crescimento no volume de vendas, a evolução da faturação agregada das principais empresas do setor deverá ter sido mais moderada em 2025, ficando abaixo do desempenho registado no ano anterior.

Em 2024, as 38 maiores empresas do setor alcançaram uma faturação conjunta de 805 milhões de euros, o que representou um crescimento de 13,5% face a 2023. Este desempenho foi ainda acompanhado por uma melhoria generalizada da rentabilidade.

O estudo revela que o setor dos automóveis usados em Portugal continua maioritariamente composto por empresas de pequena dimensão. Em 2024, apenas cinco empresas contavam com mais de 50 trabalhadores.

No mesmo ano, o total de emprego nas 39 principais empresas do setor ultrapassou ligeiramente os mil trabalhadores, representando um crescimento de 10,9% face a 2023 e mantendo a trajetória de crescimento dos últimos anos.

Do ponto de vista geográfico, as empresas com maior volume de faturação concentram-se sobretudo nos distritos de Lisboa, com 12 empresas, seguido do Porto, com nove, e de Braga e Leiria, com quatro empresas cada.