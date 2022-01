5G da MEO será grátis até 31 de janeiro para todos os clientes

A tecnologia 5G é a nova geração de rede móvel para streaming, partilha, downloads e uploads, ultra rápidos, tão rápidos que vão mudar o nosso dia a dia e a forma como comunicamos, trabalhamos e nos entretemos. E tudo com máxima segurança e fiabilidade.

Tal como o Pplware informou ontem, a rede 5G da MEO já se encontra disponível em todas as capitais de distrito e será grátis até 31 de janeiro de 2022.

Na MEO, até 31-01-2022, todos os clientes podem usufruir de internet móvel 5G

A tecnologia 5G é a evolução da rede móvel para a 5ª geração. Com o 5G chegam velocidades muito superiores, menores tempos de resposta (latência) e uma rede mais robusta, mesmo nas zonas e situações com mais acessos, proporcionando uma melhor experiência de utilização com vários equipamentos ligados em simultâneo, onde quer que estejamos.

Com a nova tecnologia 5G será possível atingir velocidades até 1 Gbps, dependendo do local de utilização e do equipamento utilizado.

Na MEO, até 31-01-2022, todos os clientes podem usufruir de internet móvel 5G à máxima velocidade. A partir de 01-02-2022, os tarifários Pós Pagos com plafond base de 10GB ou mais vão usufruir de máxima velocidade. Para os restantes tarifários, podem aderir à máxima velocidade por €5/mês.

Para usufruir do 5G, necessita de um equipamento 5G e de se encontrar numa zona com cobertura 5G. Todos os tarifários MEO são 5G. Atualmente o 5G da MEO está disponível em todas as capitais de distrito do Continente e Ilhas.

