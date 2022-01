Jogos grátis no PS Plus para o mês de janeiro de 2022

Janeiro já chegou e com a chegada de um novo mês, que neste caso corresponde a um novo ano, também chegam novidades ao catálogo do Playstation Plus.

Venham ver quais os jogos que chegam ao PS Plus, neste primeiro mês de 2022.

2022 já chegou e, as preces de todos nós, é que seja um ano melhor ao que terminou. E, também no capitulo dos videojogos, estas preces fazem sentido. Mais e melhores jogos é o que se pretende de 2022 e no caso dos serviços como o Playstation Plus, que cheguem jogos com qualidade.

A lista de janeiro já é conhecida e, todos os subscritores do Playstation Plus podem, a partir de dia 4, transferir sem encargos adicionais os títulos que apresentamos a seguir.

Persona 5 Strikers

O Playstation Plus de janeiro convida os jogadores a entrarem no mundo do Persona com uma nova história em Persona 5 Strikers.

Os jogadores vão poder juntar-se aos Phantom Thieves e contra-atacar a corrupção que se espalha pelas cidades do Japão enquanto uma realidade distorcida emerge. Na nossa busca pela verdade, teremos de reunir e controlar a nossa equipa de forma dinâmica durante combates explosivos e partir numa viagem épica por este mundo novo.

DIRT 5

DIRT 5 Playstation 4 & Playstation 5, é o título mais ambicioso da lendária série de corridas de todo-o-terreno, com mais de 70 percursos em 10 locais à escala global, conta com novas funcionalidades e aposta em corridas épicas, expressão pura e um estilo desenfreado.

Em DIRT 5, os jogadores irão ascender ao estrelato numa carreira que apresenta uma história interessante, enquanto desfrutam de uma espantosa seleção de carros, incluindo clássicos do rali, camiões e carros de sprint. Poderão ainda jogar online em eventos de corrida cheios de ação, podendo ainda capturar os melhores momentos no Modo Foto, além de terem a possibilidade de personalizar os seus veículos no Editor de Design.

Deep Rock Galactic

Em Deep Rock Galactic, é imperativo trabalhar em equipa para abrir caminho a escavar, explorar e a lutar através de um sistema de grutas gigantesco, repleto de hordas de inimigos mortíferos e recursos valiosos. Este jogo, com lançamento em janeiro para a PlayStation, nas versões Playstation 4 e Playstation 5, chega diretamente ao PlayStation Plus, estando disponível de 4 a 31 de janeiro de 2022.

Neste título cooperativo, poderemos jogar com três amigos, destruindo tudo à nossa volta para alcançar o objetivo ou então construir uma rede complexa de caminhos para explorar o ambiente circundante, iluminando o nosso caminho, usando armas poderosas e engenhocas avançadas e tendo de confiar nos nossos colegas de equipa.

E ainda...

Há, no entanto, ainda mais novidades para os subscritores do PlayStation Plus.

A Sony Playstation anunciou ainda que, em janeiro, os subscritores do serviço continuarão a ter disponível para descarregar, sem custos adicionais, o jogo Ion Driver, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Ion Driver, consiste num torneio de corrida intergaláctica realizado em todos os cantos do espaço onde apenas os pilotos mais ferozes de toda a galáxia competem. Os doze concorrentes colocam as suas vidas em risco, a velocidades que desafiam as leis da física, apenas com a habilidade de condução pura. Junta-te à corrida e prova que és o piloto mais habilidoso no Ion Driver.