Supercomputador da Universidade de Kyoto perde 77 TB de dados após falha no backup

Já imaginou o que seria perder 'apenas' 1 GB de dados do seu computador pessoal? Definitivamente seria uma situação que o deixaria fora de si só de pensar. Agora imagine esse problema, mas em grande escala.

E foi isso que aconteceu recentemente na Universidade de Kyoto, no Japão. Devido a um erro no backup, o supercomputador da instituição perdeu cerca de 77 TB de dados!

Universidade de Kyoto perde 77 TB de dados

A Universidade de Kyoto é uma das principais instituições de pesquisa do Japão. No entanto a entidade está a atravessar uma má fase depois que um erro no backup resultou na perda de 77 TB de dados. Em específico foram perdidos aproximadamente 34 milhões de ficheiros que pertenciam a 14 grupos diferentes de investigadores que usavam os serviços do supercomputador da universidade.

A instituição conta com os sistemas do computador Cray da Hewlett Packard e um sistema de armazenamento ExaScaler da DataDirect. Para já não foi especificado que género de ficheiros foram perdidos nem qual foi a real causa deste erro de backup, mas a universidade referiu que o trabalho de pelo menos quatro grupos diferentes não poderá voltar a ser restaurado.

Segundo o BleepingComputer, a pesquisa com supercomputação não fica nada barata, chegando a custar centenas de euros por hora para operar. E o lamentável sucedido na Universidade de Kyoto, que é uma das mais prestigiadas escolas do Japão e que recebe grandes quantidades de verbas, foi divulgado pela instituição em meados de dezembro.

A Hewlett Packard Japão, G. K. terá publicado um relatório integrado no anúncio oficial da universidade. Segundo a instituição:

Caros utilizadores do serviço de computação, hoje um erro no programa de backup do sistema de armazenamento causou uma falha onde alguns ficheiros foram perdidos em /LARGE0. Parámos de processar o problema, mas podemos ter perdido quase 100 TB de ficheiros e estamos a investigar a extensão do impacto.

Esta é realmente uma situação a lamentar, mas que infelizmente não é um caso novo, tendo já acontecido, embora pontualmente, noutras situações de diferentes organizações.