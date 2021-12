20 veículos elétricos que darão que falar em 2022 – Parte 1

A tecnologia avança "à velocidade da luz" e, claramente, os veículos elétricos não ficam para trás - muito pelo contrário. À medida que se aproxima o fim de 2021, as empresas de automóveis estão a acelerar as produções para que os seus veículos elétricos estejam presentes e deem que falar em 2022.

Conheça hoje 10 da lista de 20 veículos elétricos que, certamente, serão motivo de muito interesse no próximo ano.

1. Audi E-tron GT - dos veículos elétricos mais promissores

Partilha algumas características com o Porsche Taycan. Juntamente com o aspeto desportivo, os motores elétricos duplos geram uma potência combinada de 469 cavalos e vai dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Atinge uma velocidade máxima de 250 km/h e estimam-se 400 km de autonomia.

Existe também um modelo RS E-tron GT de maior desempenho e com aproximadamente 637 cavalos.

2. Cadillac Lyriq

De facto, o Lyriq é um SUV (Sport Utility Vehicle) construído para uma nova geração de entusiastas dos veículos elétricos modernos que têm vindo a considerar o Tesla Model Y, Jaguar I-Pace e o Audi E-Tron.

Para além do conforto que se espera de um Cadillac, o Lyriq promete oferecer uma autonomia de 483 km.

A empresa já começou a aceitar encomendas para ocupar o seu lugar na linha de produção.

3. 2022 Chevrolet Bolt EUV

É novo, mas familiar. É um SUV com tração às rodas dianteiras, e que agrada pelo espaço e custo benefício.

Conta com 204 cavalos de potência e uma autonomia de 400 km.

Este elétrico poderá destacar-se pelo seu preço acessível, face às propostas dos seus mais diretos concorrentes.

4. Audi Q4 E-tron - veículo elétrico de luxo

O Audi Q4 E-tron oferece uma opção para aqueles que procuram um SUV de luxo.

A tração traseira do Q4 E-tron 40 oferece um único motor elétrico e 201 cavalos de potência, enquanto que o Q4 E-tron 50 tem dois motores elétricos com uma potência combinada de 295 cavalos.

Há também um modelo Sportback a considerar. Principalmente pela qualidade dos materiais que fazem deste elétrico uma proposta muito interessante.

5. Ford E-Transit

Quando precisar de transportar muita carga ou passageiros, o Ford E-transit pode ser o veículo ideal, e ainda com zero emissões.

Apesar de oferecer uma autonomia de apenas 200 km, a Ford prevê que estes veículos elétricos serão uma opção para as empresas de entregas.

Este novo ano pode ser a mudança que se espera também no segmento dos comerciais de mercadorias. Mais autonomia, mais poder de carga e preços que possam atrair as empresas.

6. Canoo pick-up

Com um design não tão comum, será lançado no próximo ano e está a ser promovido como um veículo especialmente concebido para os mais aventureiros. Estima-se que tenha uma autonomia de 400 km.

Esta carrinha funciona para si. Concebemos acessórios para pessoas que a utilizarão para o trabalho, fins de semana ou aventura. Adapta-se a tudo.

Tony Aquila, Canoo.

Esta aposta para o "novo" segmento dos elétricos parece estar ainda em "banho-maria", mas poderá trazer um empurrão necessário ao mercado das pick-ups.

Esta marca e este produto já foi alvo de muita curiosidade nos últimos anos.

7. Fisker Ocean

Agora, até empresas completamente novas se juntam à festa. A Fisker foi fundada em 2016. Apesar de não haver ainda muitos detalhes, é um modelo a ter em conta.

Tem quatro versões e uma autonomia de 562 km. As primeiras unidades chegarão ao mercado, se tudo correr como planeado, no final de 2022.

8. Ford F-150 Lightning

Vem com duas opções de bateria para até 483 km de autonomia, e com a mais recente tecnologia, a um preço relativamente acessível.

Carga útil de até 907 kg e tem até 4,535 kg de capacidade de reboque.

Os números ainda são estimativas, mas a Ford espera que este veículo elétrico tenha uma aceleração de 0 a 100 km/h de cerca de 4 segundos.

9. BMW i4 - nome forte nesta lista de veículos elétricos

O novo carro elétrico da BMW oferece um estilo parecido com o do Gran Coupé, com uma dianteira distinta, e com um motor duplo de tração às 4 rodas no modelo M50.

A autonomia estimada é de 590 km. A marca alemã aqui aposta tudo e vai ser um trunfo para o mercado de 2022.

10. Bollinger B1 e B2

Após vários atrasos de produção, podemos ver alguns destes modelos no final de 2022.

Parecidos com os Land Rover clássicos, estes veículos elétricos têm como objetivo oferecer 320 km de autonomia com emissões zero.

Tem um aspeto bruto, duro e pouco amigável. Contudo, e pelo que temos visto, é assim que são apetecíveis estes monstros da terra batida.

Além destes, muitos outros virão. 2022 promete ser um ano em cheio para o avanço do mundo dos veículos elétricos. Será sentar e apreciar o poder destas máquinas!

