Peugeot confirma o lançamento de dois carros 100% elétricos em 2022

Há cada vez mais marcas de carros a apostar no segmento dos elétricos. E um dos grandes motivos para isso são as metas climáticas essenciais para que consigamos alcançar a redução e equilíbrio das emissões de gases poluentes.

Neste sentido, agora também a Peugeot confirmou que vai lançar dois carros totalmente elétricos já no próximo ano de 2022.

Peugeot vai lançar dois carros 100% elétricos em 2022

A marca francesa Peugeot anunciou recentemente que vai lançar já em 2022 dois carros 100% elétricos. Um dos carros será de passeio e outro do segmento comercial. Este anúncio acontece depois que o português Carlos Tavares, CEO da Stellantis, empresa que detém a Fiat e a Peugeot, ter afirmado numa entrevista à agência Reuters que os custos do impulso relativamente aos veículos elétricos podem tornar a indústria automobilística insustentável.

Segundo referiu Felipe Daemon, responsável pela Peugeot na América do Sul:

Para nós atualmente, como marca, a oportunidade do carro 100% elétrico talvez seja maior do que a do híbrido. Ao olharmos para a Stellantis como um todo, a Peugeot tem uma grande oportunidade de fincar o pé na eletrificação e ser uma marca mais reconhecida do mundo dos elétricos.

Só em 2021, a marca francesa vendeu 35 mil carros, o que ajudou a aumentar a sua participação no mercado de 0,7% para 1,5%. Mas a Peugeot tem como objetivo para 2022 a venda de 70 mil veículos e assim aumentar ainda mais a sua participação para 3%.

No entanto, para Carlos Tavares, além dos custos para as montadoras produzirem elétricos, este mercado também pode significar perda de empregos e perda na qualidade dos veículos. Ou seja, as fabricantes podem tabelar preços mais altos pelos carros, o que normalmente resulta em menos vendas. As empresas também podem optar por reduzir a sua margem de lucro, mas para o executivo os cortes são inevitáveis.

O CEO explicou que a eletrificação de veículos tem um acréscimo de 50% no custo para a montadora, comparativamente ao gasto para a construção de um veículo movido a motor de combustão interna. Por isso, Carlos Tavares adianta que:

Não há como transferirmos 50% dos custos adicionais para o consumidor final, porque a maioria das partes da classe média não será capaz de pagar.

De acordo com o que já havia sido referido, a meta da Peugeot é ter 85% da sua linha eletrificada até 2023, na Europa. Já para o segmento dos comerciais, esse objetivo poderá chegar já em 2021.