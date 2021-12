Esta época do ano é responsável por movimentar grandes volumes de compras, com o comércio online a crescer a cada ano. O desafio para muitas lojas passa por serem capazes de se fixar no mundo online e crescerem, respondendo às exigências dos consumidores.

Saiba, então, quais são as principais automações e plugins indicados por especialistas para otimizar o tempo e melhorar a experiência do cliente.

O último trimestre do ano marca grandes datas responsáveis por movimentar o retalho. Dados da Federação Nacional do Retalho dos Estados Unidos revelam que, desde 2019, há mais pessoas a comprar online do que em lojas físicas durante a Black Friday, mesmo antes da pandemia. Especialistas apontam que a tendência pode ser replicada noutros países do mundo, uma vez que já se estão a preparar com ofertas especiais para atrair os clientes neste período.

Para os e-commerces, o desafio é lidar com o grande volume de pesquisas no site e o fluxo intenso de vendas, sem perder oportunidades e deixar a qualidade dos produtos ou serviços cair.

Temos ferramentas no mercado que podem otimizar o tempo e os esforços, para captar e gerir um volume maior de leads, acompanhar todas as etapas do funil de venda e fidelizar novos clientes. Explore o remarketing, comunique nos canais favoritos do seu cliente e o que puder automatizar, automatize

Explica o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana.

Partilhamos cinco dicas para alavancar as vendas online neste final de ano:

1) Use os dados a seu favor

Dizem que os dados são as moedas do século XXI. Então, se o seu cliente ou lead permitir, pergunte tudo o que será interessante para construir as suas próximas estratégias de comunicação. Entenda os interesses e a prioridade da sua audiência. Conheça a melhor forma de se relacionar com a mesma, com uma abordagem personalizada. No fim do ano, crie promoções irresistíveis e vá ao encontro do seu cliente ou lead.

Mostre como a sua marca pode oferecer uma experiência incrível. Integre a sua loja online com uma plataforma que permita analisar e segmentar todos os contactos, para facilitar a posterior comunicação. Lembre-se sempre de estar atento à legislação de proteção de dados em vigor, para respeitar todos os direitos do seu cliente ou lead.

2) Explore diferentes canais

Redes sociais, e-mail marketing, SMS e notificações push são alguns exemplos de canais que pode explorar. Tem de estar em todos? Não! Precisa estar onde o seu cliente estiver.

A compra pode ter um percurso não-linear, isto é, o cliente pode conhecer o seu produto pelas redes sociais, mas pode interessar-se mesmo pela compra, depois de receber um e-mail marketing com um desconto especial, por exemplo.

Pensar em conteúdos e abordagens para cada um desses canais parece ser uma tarefa desgastante. Contudo, é possível gerir redes sociais, SMS, e-mail marketing, notificações push e outros canais num só lugar. Se precisar de ajuda com o conteúdo, o calendário de marketing 2022 tem sugestões para todas as épocas do ano.

3) Remarketing

O remarketing nada mais é do que voltar a fazer marketing para pessoas que já demonstraram interesse pelo seu produto ou serviço. O objetivo é atraí-las novamente para o seu E-commerce e fazê-las concluir a compra. É uma estratégia eficiente, mas que precisa ser muito bem estruturada, para que não se torne cansativo e acabe por dispersar dispersando o futuro cliente.

Para criar uma boa estratégia de remarketing, é importante considerar que os utilizadores podem estar em diferentes estágios do processo de compra, como consciencialização, consideração, decisão ou até fidelização. Segmente campanhas para, por exemplo, quem fez download de algum conteúdo que ofereceu, quem visitou mais de cinco páginas do seu site, quem já realizou um número X de compras, entre outras situações.

O Google Ads é um grande aliado nessa estratégia. Se tiver dificuldades para gerir campanhas diretamente no Google, na plataforma E-goi é possível criar anúncios de acordo com o seu objetivo em 3 minutos.

4) Campanhas de fidelização

Reter clientes é uma estratégia importante para sustentar o seu negócio. Philip Kotler, conhecido como o pai do marketing, costuma dizer que conquistar um novo cliente custa até sete vezes mais do que manter um antigo. Por isso, invista sem medo na fidelização.

As festas de fim de ano são uma boa oportunidade para fortalecer a relação, agradecendo pela parceria e também enviando promoções exclusivas. O pós-venda também é importante, para que o cliente se mantenha em contacto com a sua marca, aumentando a probabilidade de fazer novos negócios e ainda possibilitando que o cliente se torne embaixador voluntário dos seus produtos e serviços.

5) Automação

Se o tempo é dinheiro, a automação é uma aposta certa para poupar o seu investimento de energia e recursos. Captação de leads, remarketing, conversão e fidelização são exemplos de processos que podem ser automatizados, promovendo maior produtividade e eficiência.

É possível ainda acompanhar o desempenho dos envios, para identificar, por exemplo, quantas aberturas as campanhas tiveram, cliques e outras taxas relevantes. Os fluxos de automação podem ser usados para recuperar carrinhos abandonados, recuperar clientes inativos, enviar campanhas especiais de aniversário e outras situações relevantes para o seu negócio e cliente.