A equipa de desenvolvimento espanhola Abylight Barcelona, encontra-se a desenvolver One Military Camp, um jogo de estratégia militar onde os jogadores serão os gestores de um Campo Militar.

Venham ver como é One Military Camp.

Pelas mãos da equipa de desenvolvimento espanhola Abylight Barcelona, vai-nos chegar em 2022, One Military Camp.

Trata-se de um jogo de estratégia, no qual os jogadores terão de construir e gerir um campo militar, com tudo o que isso acarreta.

A responsabilidade do jogador começa logo com a escolha do local e quais as instalações iniciais. Além disso, a própria disposição dos edifícios e infraestruturas de apoio, como as casernas, refeitório, campos de treinos,... terá de ser feita e aos poucos o nosso campo começa a ganhar forma.

O objetivo, como é óbvio, é a de desenhar um campo funcional onde os recrutas consigam viver e, acima de tudo, tornar-se em verdadeiros soldados de elite.

Assim sendo, a recruta será extremamente importante, em particular porque cada recruta tem traços de perfil que podem desde logo indicar, uma forte probabilidade de sucesso (ou não). A ideia é a de pegar em recrutas inexperientes, tornando-os em soldados capazes de entrar em combate e de darem boa razão de si. Todos os recrutas são potenciais soldados, mas só alguns o irão virão a ser, e o nosso Campo Militar é que vai decidir isso mesmo, colocando-os à prova e levando-os ao limite.

No nosso One Military Camp, e se tudo correr como planeado, iremos, então, formar soldados de elite para cada ramo das Forças Armadas: Exército, Marinha e Força Aérea.

Treinos físicos e psicológicos levarão os recrutas aos seus limites e no final, só ficarão os melhores. E são precisamente os melhores que queremos, até porque poderão surgir situações de conflito no decorrer do jogo, para as quais os nossos soldados sejam enviados.

Em One Military Camp, existirão várias missões que serão atribuídas ao jogador e que retornarão fortes incentivos financeiros. Isso é importante, pois esses valores permitirão a manutenção e desenvolvimento das instalações. No entanto, antes que comecem a pensar em transformar o vosso Campo Militar num Campo de Mercenários, essas missões serão dadas pelo Governo.

A gestão, manutenção e desenvolvimento do Campo Militar será um processo contínuo e dispendioso. Além das despesas fixas, será ainda possível, fazer upgrade às instalações existentes e inclusive, construir infraestruturas mais específicas, como, por exemplo, um Centro de Desarmamento de Minas ou de Treino de Mergulhadores.

Miguel Garcia, Diretor Criativo de One Military Camp referiu que “One Military Camp traz um certo caráter de inovação ao fundir uma jogabilidade city building, com gestão de recursos e pessoal, enquanto mantém uma camada de estratégia associada aos conflitos que vão sucedendo”.

One Military Camp será lançado para PC durante o próximo ano de 2022.