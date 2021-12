Inédito em Portugal! Vendas de veículos elétricos superaram os a gasóleo

Como se costuma dizer, há sempre uma primeira vez para tudo! Em Portugal, o mês de novembro de 2021 ficará para a história do segmento automóvel. Pela primeira vez, a venda de veículos 100% elétricos superou os veículos com motores a gasóleo.

Saiba quantos veículos elétricos se venderam em Portugal em novembro e quantos a gasóleo.

Veículos 100% Elétricos (18.1%) superaram os veículos com motores a gasóleo (17.7%).

De acordo com dados da UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos), em novembro venderam-se 2165 viaturas 100% elétricas (BEV). A quantidade de veículos híbridos plug-in (PHEV) novos continua estável, tendo sido vendidos 1.453 veículos em novembro. No total o número de unidades de veículos elétricos em novembro foi de 3618.

Segundo os dados, no que diz respeito a tipo de energia, a percentagem de carros totalmente elétricos vendidos foi de 18.1% unidades) e a gasóleo foi de 17.74%.

Relativamente às marcas, a UVE revela que a Tesla regressou ao primeiro lugar, este mês de novembro, com 300 unidades vendidas, seguida da Hyundai (204) e da Peugeot (190) que regressou ao terceiro lugar. Em termos anuais, a Peugeot (1.351) mantém o 1º lugar com apenas mais quatro viaturas vendidas do que a Tesla (1.347). A fechar o pódio está a Nissan com a Hyundai e a Renault muito perto.

A um mês do final do ano de 2021 tudo se conjuga para se confirmarem novos recordes nas vendas de Veículos Elétricos (BEV+PHEV), assim como uma diminuição cada vez mais pronunciada das vendas dos veículos movidos a motores de combustão interna.

UVE