A privacidade é cada vez mais um tema que está presente no WhatsApp. Se por um lado os utilizadores exigem esta segurança dos seus dados, por outro o serviço da Meta quer garantir por todos os meios que esta está presente.

Assim, dando continuidade a este tema, as mensagens temporárias do WhatsApp ganharam novidades importantes. Estas querem proteger os utilizadores e podem desde já ser usadas por todos os que usam este serviço de mensagens.

Há já algum tempo que o WhatsApp vem a desenvolver as mensagens temporárias. Estas funcionam como qualquer outra conversa, mas com a diferença que ao fim de algum tempo são eliminadas de forma automática e desaparecem para sempre, sem poderem ser recuperadas.

Agora o WhatsApp resolveu elevar ainda mais o que oferece e traz várias novidades, que podem ser testadas e usadas desde já. Estas pretendem dar ao utilizador o controlo sobre as suas mensagens e o tempo que estas ficam presentes na Internet.

A primeira é o alargar do tempo máximo que as mensagens podem existir. O utilizador pode controlar de forma central o tempo que todas as mensagens existem, tendo agora a possibilidade de escolher 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Com esta opção ativa, todas as mensagens que expirem no tempo definido, em qualquer conversa, vão simplesmente desaparecer do WhatsApp. Esta ação vai eliminar a mensagem de todos os dispositivos do utilizador. Encontram esta opção na área de Privacidade das definições.

Ao mesmo tempo, e para quem controlar as mensagens temporárias de forma mais fina, pode fazê-lo dentro das conversas. Esta opção vai sobrepor-se ao que está definido de forma global, podendo ser maior ou menor, dependendo do que o utilizador pretender.

Estas novidades podem ser já usadas por qualquer utilizador que tenha a mais recente versão do WhatsApp. Explorem nas conversas pessoais, nos grupos e em todo o lado que pretendam que as mensagens sejam eliminadas de forma automática e rápida.