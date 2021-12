Rede 4G e 5G fraca no iPhone 13 faz alguns utilizadores quererem mudar para Android

A Apple lançou este ano o seu novo iPhone 13 e, com ele, muitas novidades interessantes para servir o cliente, especialmente os fãs da marca da maçã. Um dos destaques vai, claro, para o novo e poderoso SoC A15 Bionic.

No entanto parece haver várias queixas por parte dos utilizadores em relação à qualidade da rede 4G e 5G no smartphone da Apple, que muitos consideram ser fraca. Como tal, de acordo com as publicações que têm sido feitas em diversas redes sociais e fóruns, há proprietários descontentes com este problema que até consideram mesmo a troca para um telefone Android.

iPhone 13: fraca rede 4G e 5G leva utilizadores a quererem Android

O iPhone 13 tem muitas qualidades e funcionalidades poderosas que já tivemos oportunidade de testar e comprovar. No entanto, nas últimas semanas, vários proprietários do equipamento têm deixado queixas em muitas redes sociais e fóruns, como o Reddit, em relação à fraca qualidade do sinal da rede 4G e 5G do novo telefone da maçã. Grande parte das reclamações acontece no continente asiático, com destaque para os utilizadores na China, onde as queixas têm sido recorrentes.

De acordo com os relatos, este problema, considerado irritante, faz com que o smartphone fique sem qualquer sinal e parece afetar todos os modelos lançados este ano pela Apple. Nalguns casos, o iPhone 13 fica simplesmente sem sinal 5G ou 4G o que tem feito alguns utilizadores considerar a troca para um telefone Android. Segundo as reclamações, o sinal de rede do iPhone 13 não é tão bom como o de vários smartphones topo de gama do sistema operativo rival da Google.

Recentemente, o canal @ 浪人 TV testou o sinal do iPhone 13 através de RSRP (Reference Signal Received Power) onde, geralmente, quanto maior o valor RSRP, melhor. Os resultados do teste, realizado na região de Pequim, mostraram que apesar de o sinal do iPhone 13 ser melhor do que o do iPhone 12, esta não uma diferença assim tão grande. Na rede 4G, o modelo mais recente foi superior ao antecessor em 10 de 15 testes, enquanto que no 5G o iPhone 13 superou o 12 em 5 de 7 testes.

Claro que estes dados podem variar de acordo com a região. Mas, de uma forma geral, os utilizadores chineses indicam que os smartphones Android têm um sinal mais estável do que o iPhone, mesmo em locais onde há baixa rede das operadoras.

Para já, a Apple ainda não teceu quaisquer comentários sobre este assunto.