Canoo quer lançar pick-up elétrica com design arrojado já em 2023

A questão que se coloca é se ainda haverá dúvidas sobre a adoção dos veículos elétricos como o futuro da indústria automóvel. Atualmente já existem propostas de bicicletas, motos, barcos, aviões, carros, pick-ups e até camiões elétricos, sendo que alguns são propostas de futuro, mas muitos já em plena utilização. A Canoo, que já foi alvo do interesse da Apple, aparece agora com a proposta de um camião elétrico já em 2023.

O aspeto parte da utilização de uma plataforma que vai servir dois modelos da marca, um mais utilitário e outro mais comercial.

Canoo quer marcar as estradas com a sua pick-up elétrica

Esta marca americana já nos mostrou imagens de conceito do que pretende lançar no futuro próximo. Conforme mostrou em 2019 a empresa projetou uma oferta de um elétrico familiar que poderia ser adquirido por subscrição. Agora apresenta uma pick-up que planeia entregar já no próximo ano.

De acordo com a empresa, as pré-encomendas começarão no segundo trimestre deste ano, com o lançamento do veículo previsto para o início de 2023. O design certamente tem uma abordagem diferente do ousado Cybertruck da Tesla, ou mesmo das propostas de pick-ups elétricas como as da Rivian, Ford e outros.

O presidente executivo Tony Aquila disse num comunicado que este camião “é tão forte quanto os camiões mais resistentes e foi projetado para ser exponencialmente mais produtivo”.

As especificações prometem mais de 320 km de autonomia com uma carga, 600 cv de potência e 746 Nm numa configuração de duplo motor, e uma capacidade de carga útil de 816 kg.

Um elétrico versátil e com muita força

Este modelo de Canoo destaca-se na extensão da caixa de carga. Esta área mede 1,63 metros de largura e 1,82 metros de comprimento, embora possa ser ampliada para 2,60 metros.

A tampa de carregamento traseira gira – dividida ao meio – para fora e serve como um limite lateral. Assim, se este recurso for usado, o comprimento total do carro aumenta de 4,68 metros para 5,40 metros com uma distância entre eixos de 2,85 metros.

Conforme podemos ver, este elétrico possui uma área de armazenamento de carga frontal e uma mesa de trabalho dobrável com tomadas elétricas. Além disso, possuiu também mesas laterais dobráveis ​​e um degrau oculto que oferece armazenamento e acesso à caixa de carga.

Este era o nosso sonho, ter certeza de que tínhamos um veículo que trouxesse um camião ao mercado que realmente chocasse as pessoas pelo visual e depois pelo funcional.

Referiu o responsável da empresa Tony Aquila no vídeo.

De acordo com a documentação disponibilizada, a Canoo investiu 47 milhões de dólares em investigação desenvolvimento em 2018, 137 milhões de dólares em 2019 e 52 milhões de dólares nos primeiros três trimestres de 2020.

Conforme já foi referido, a proposta da empresa deverá chegar ao mercado em 2023, contudo, os preços ainda não foram determinados.