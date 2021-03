Comissão Europeia recebe pedido para proibir a venda de carros a combustão

Quase uma dezena de países da União Europeia estão a exigir que Bruxelas agende uma data limite para a venda de automóveis alimentados por combustíveis fósseis. Após essa data, seria proibida a venda veículos com motor de combustão.

Segundo a carta destinada a Comissão Europeia, é necessário ativar políticas mais ambiciosas para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa.

Países exigem à Comissão Europeia o fim dos automóveis com motor de combustão

A aversão aos carros movidos a combustíveis fósseis, gasóleo e gasolina, parece estar a aumentar e, na União Europeia, culminou numa carta endereçada a Bruxelas.

Então, a Comissão Europeia recebeu uma carta que solicita formalmente a implementação de uma data para o fim da venda de automóveis que emitam gases com efeito de estufa. O documento foi assinado por nove países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Grécia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Países Baixos.

De acordo com os remetentes da carta oficial, é necessário implementar “políticas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa geradas pelo mundo dos transportes”.

De forma sucinta, a carta que chegou à Comissão Europeia, o mais alto órgão da União Europeia, pretende que um calendário claro e ambicioso estabeleça, de forma gradual, o fim dos automóveis com motores de combustão. Em substituição, estarão, portanto, os elétricos.

Europa precisará de investir em rede de carregamento de elétricos

Atualmente, Bruxelas está a trabalhar em nova legislação que irá estabelecer limites mais rigorosos para as emissões de CO2. Aliás, espera-se que este novo quadro regulamentar esteja concluído até meados de 2021.

Estas novas medidas fazem parte de uma vasta panóplia de critérios destinados a promover a redução da emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia, até 2030, em pelo menos 55% em relação a 1990.

Dessa forma, estaremos a caminhar para o objetivo de neutralidade carbónica, até 2050.

A chave para o sucesso da transição exigida pelos países autores da carta é preparar a Europa com uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos grande, generalizada e operacional.

