Malware Joker: apague já esta nova app infetada do seu Android

Volta e meia alertamos para aplicações que estão infetadas com conteúdos maliciosos e que podem por em risco os nossos smartphones. Ultimamente temos falado sobre o malware Joker que afeta as apps dos dispositivos Android e que não para de infetar a Google Play Store.

Desta forma há agora mais uma app popular que traz consigo este malware. A app infetada pelo Joker junta-se assim ao leque de aplicações sinalizadas como maliciosas onde se encontram apps de mensagens instantâneas, scanners de documentos, apps de segurança, entre muitas mais. Assim, se tiver alguma destas aplicações no seu Android, deve apagá-las já!

Apague esta app contaminada com malware Joker do seu Android

Joker é um malware que tem assombrado os equipamentos Android com a sua presença que teima em não abandonar a Play Store. Neste sentido, há frequentemente novas apps infetadas que são divulgadas para que os utilizadores possam eliminá-las do seu sistema e proteger os seus dados de serem roubados pelos programas contaminados. A empresa Pradeo tem vindo a estar atenta a este malware e já o detetou em centenas de apps desde o ano de 2017.

Assim, há agora mais uma aplicação infetada que foi revelada e se junta a uma lista longa de apps contaminadas pelo Joker, que é frequentemente atualizada pela Pradeo, e que deve então remover rapidamente do seu smartphone Android.

Color Message - a nova app infetada pelo Joker

A aplicação chama-se Color Message e já foi descarregada para mais de 500 mil smartphones Android. Foi desenvolvida por Patrick S. Smith e já contava com 1.874 avaliações, conseguindo uma classificação de 4.1 na loja de apps do sistema operativo da Google. No entanto a app estaria a manter ligações com servidores russos.

Ao tentarmos aceder à app, verificámos que a mesma já foi eliminada pela Google, deixando assim de estar disponível. Portanto, apesar de deixar de ser um risco para quem ainda não tinha instalado, o problema está nos mais de 500 mil equipamentos para nos quais a Color Message foi instalada.

Color Message junta-se assim à lista de várias apps que NÃO deve instalar ou, caso a tenha, deve apagar. Entre as quais encontramos outras, tais como:

Safety AppLock - mais de 10 mil instalações

- mais de 10 mil instalações Convenient Scanner 2 - mais de 100 mil instalações

- mais de 100 mil instalações Push Message: Texting&SMS - mais de 10 mil instalações

- mais de 10 mil instalações Emoji Wallpaper - mais de 10 mil instalações

- mais de 10 mil instalações Separate Doc Scanner - mais de 50 mil instalações

- mais de 50 mil instalações Fingertip GameBox - mais de mil instalações

Pode ainda consultar mais apps que fomos aqui revelando, e caso verifique que tem alguma instalada no seu Android, reforçamos o alerta para que as apague imediatamente.