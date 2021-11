Malware Joker: Esta praga do Android não para de invadir a Play Store

O Android sempre foi um sistema que esteve exposto a problemas de segurança, em especial o que chega via a Play Store. Esta loja da Google parece não conseguir limitar a entrada de malware e de outros vírus, deixando assim os smartphones expostos.

Um dos mais conhecidos e que mais tem atacado nesta plataforma é o Joke. Este malware está recorrentemente a surgir e desta vez voltou a ser encontrado em 13 apps do Android e que os utilizadores devem remover de imediato.

Joker, uma presença constante na Play Store

Ao longo dos últimos anos, o Joker tem sido uma presença quase constante na Play Store. Este malware ganha algum espaço de forma periódica, com novas apps a surgirem e que se dedicam a roubar os dados dos utilizadores.

Depois de alguns meses de aparente acalmia, o Joker volta a surgir na Play Store, desta vez em 13 apps que foram descobertas, uma delas com 50 mil descargas. Estas mascaram-se com simples funções e com melhorias para os utilizadores, sendo, no entanto, maliciosas e com fins bem claros.

Aplicação Descargas Ativa na Play Store? Volume Hearing Boost 10+ Não Battery Charging Animation Bubble Effects 10+ Não Flashlight Flash Alert on Call 1+ Não Easy PDF Scanner 10+ Não Smart TV Remote 1000+ Não Halloween Coloring 1+ Não Classic Emoji Keyboard 5.000+ Não Volume Booster Louder Sound Equalizer 100+ Não Super Hero Effect 5.000+ Não Battery Charging Animations Battery Wallpaper 1.000+ Não Dazzling Keyboard 10+ Não EmojiOne Keyboard 50.000+ Não New QRCode Scan 10.000+ Não

Android tem de ser protegido de malware

A lista acima reúne as 13 últimas apps que foram descobertas pela investigadora de segurança Tatyana Shishkova. Na sua conta do Twitter tem dado a conhecer as suas análises e alerta para os problemas que encontra. Naturalmente que estas são também reportadas à Google.

Graças a esta informação a dona do Android tem mantido a Play Store limpa, ainda que seja pedido aos utilizadores para as removerem. Também a lista das últimas presenças foi já tratada e não se encontram disponíveis para os utilizadores as instalarem.

A Google tem procurado acabar com esta praga

O Joker tem um padrão de ação bem conhecido e ataca em várias frentes. Em primeiro lugar copia para fora do smartphone Android os SMS dos utilizadores. Após isso, tenta roubar dinheiro do utilizador com acesso aos serviços de homebanking. Por fim, subscreve serviços premium que vão custar caro.

A Google tem tentado de forma muito ativa eliminar o malware e outros perigos de segurança do Android. Ainda assim, e mesmo com muito mais controlo, ainda é possível encontrar muitas apps maliciosas e que tentam por tudo roubar dados e dinheiro aos utilizadores.