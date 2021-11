A mineração de criptomoedas é uma prática já bastante comum no segmento tecnológico. No entanto sabemos que esta é uma atividade que provoca algum impacto no meio ambiente, uma vez que consome bastante energia e recursos.

Desta forma, agora a Suécia quer que a Europa proíba a mineração de Bitcoins como forma de atingir a meta climática de 1.5º C definida em Paris.

Suécia quer que a Europa proíba a mineração de Bitcoins

As autoridades suecas estão a pedir à União Europeia que proíba a mineração de criptomoedas, nomeadamente as Bitcoins, devido ao seu "uso intensivo de energia".

De acordo com Erik Thedéen, diretor da Autoridade Sueca de Supervisão Financeira, e Björn Risinger, diretor da Agência Sueca de Proteção ambiental, o crescente uso de energia para a mineração de Bitcoins está a ameaçar a Suécia no seu objetivo para cumprir as suas obrigações no âmbito do Acordo Climático de Paris.

Thedéen e Risinger sublinharam que o consumo de energia referente à mineração de Bitcoins no país nórdico aumentou "várias centenas por cento", sendo que atualmente a energia consumida equivale a 200.000 residências. Desta forma, uma redução ou eliminação total da mineração representaria uma economia de energia significativa que ajudaria o país a cumprir mais facilmente as suas metas.

Numa carta aberta, os diretores dos principais reguladores financeiros e ambientais da Suécia pediram que toda a UE proíba a mineração de criptomoedas. Um das principais preocupações que impulsionou esta intervenção, é o sistema "proof of work", usada para que o utilizador prove o trabalho realizado, utilizados em muitas das mais populares criptomoedas do mundo, como Bitcoins e Ethereum.

Nos últimos meses, a mineração de moedas digitais aumentou nos países nórdicos. No entanto, Thedéen e Risinger indicam que à medida que a energia renovável é desviada do uso industrial, de transportes e fins domésticos, é, por sua vez, direcionada para a mineração de Bitcoins e outras criptomoedas.

Segundo os diretores:

Atualmente é possível conduzir um carro elétrico de médio porte por 1,8 milhões de quilómetros com a mesma energia que é necessária para extrair um único Bitcoin. Isto é o equivalente a 44 voltas em redor do globo. E 900 Bitcoins são extraídos todos os dias. Este não é um uso razoável da nossa energia renovável.

