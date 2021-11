DICE analisa primeiros dias de Battlefield 2042

A DICE disponibilizou recentemente no blogue de Battlefield 2042, uma comunicação intitulada de "Launch Update & The Road Ahead", onde faz um breve resumo destes primeiros dias do jogo assim como das medidas que estão a ser levadas a cabo para resolver alguns dos problemas detetados até à data.

Venham ver...

Battlefield 2042 foi lançado na semana passada e como pudemos assinalar na nossa experimentação ao jogo, tem muito de bom e gratificante, mas, também apresenta alguns problemas técnicos e de jogabilidade.

Tal como indicámos no nosso artigo (ver aqui), alguns problemas mais graves passam por problemas com as armas. Não só com o seu manuseio, como também com a quantidade de tiros que um inimigo leva antes de finalmente cair em combate.

Outro problema detetado, prende-se com a impossibilidade ocasional de reanimar um companheiro caído em combate.

O sistema de respawn, ainda que melhorado em relação à Beta, ainda apresenta alguns problemas pelo que é um tema a ser corrigido pela DICE.

Estes temas e mais alguns foram tidos em conta pela equipa da DICE que se prepara para lançar um patch de correção, tal como sugerimos na nossa análise e que podem ver aqui.

Tal como aqui podem ver, este patch de correção irá apresentar a solução para muitos problemas que tem vindo a ser detetados nestes primeiros dias de Battlefield 2042. O primeiro update deverá chegar já amanhã e o segundo, algures em dezembro.

Esta medida agora assinalada pela DICE vem, de certa forma comprovar que a equipa não está completamente alheia às críticas dos jogadores.

Tendo em atenção aos problemas já detetados (que nós, inclusive, indicámos) a DICE fez aquilo que seria suposto fazer: meter mãos à obra para corrigir esses mesmo problemas.

Esperemos então que o novo patch chegue e corrija a maior parte destes problemas, fazendo Battlefield 2042 atingir o patamar de excelência para o qual tem todo o potencial.