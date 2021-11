Portugueses produzem oxigénio a partir da oxidação da água

Nos últimos anos os investigadores portugueses têm levado a cabo um conjunto de descobertas interessantes nas mais diversas áreas. A mais recente pertence a investigadores da FEUP que conseguiram produzir oxigénio a partir da oxidação da água.

No trabalho agora publicado, os investigadores utilizaram fotocatalisadores de dióxido de titânio (TiO 2 ), um semicondutor ótico, para tirar partido da ativação luminosa do processo.

Um dos setores que mais requer a produção de oxigénio é o da saúde

Uma equipa de investigadores do Laboratório de Processos de Separação e Reação – Laboratório de Catálise e Materiais (LSRE-LCM) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) publicou recentemente um artigo na prestigiada editora Springer Nature , no qual apresenta um novo processo de geração de oxigénio molecular (O2) in situ, por oxidação da água, recorrendo a tecnologias sustentáveis com ativação solar.

Recorrendo a luz artificial no limiar do ultravioleta, a equipa liderada pela investigadora Maria José Sampaio observou que os materiais desenvolvidos apresentaram um alto desempenho para a geração de oxigénio em solução aquosa utilizando o nitreto de ferro para compensar o desnível de cargas gerado no processo.

Os investigadores criaram um processo de imobilização do semicondutor ótico sobre um suporte de vidro, de forma que não seja necessário separar o material da solução aquosa. Com esta solução a fase ativa pode ser incorporada no material de que é feito o reator, ser ativada externamente, e manter a operação por longos períodos, sem necessidade de acrescentar mais material ativo ao processo.

Esta descoberta pode ter um impacto relevante, uma vez que o oxigénio é usado industrialmente na síntese de produtos químicos, refinação e processamento de petróleos, fabrico de vidro e cerâmicos, indústrias da celulose e produção do papel. Ainda assim, o transporte e o abastecimento de oxigénio molecular gasoso representam custos acrescidos na sua aplicação industrial. A produção in situ é, sem dúvida, a alternativa mais consensual na modernização de diversas estratégias tecnológicas.

Um dos setores que mais requer a produção de oxigénio é o da saúde, com a particularidade de ser ainda mais exigente no que toca a padrões de pureza e qualidade, comparativamente ao oxigénio comercial. Enquanto medicamento o oxigénio é essencial, sendo indispensável no tratamento de doenças respiratórias e a pneumonia. Mas não só: o oxigénio é também essencial para cirurgias e traumas.