Battlefield 2042 é um dos piores jogos avaliados na Steam e no Metacritic

Não sabemos bem o que se passa no mundo dos videojogos, mas o que é certo é que vários lançamentos recentes, muito aguardados pelo público, não têm sido o sucesso esperado. Pelo contrário, grandes títulos têm recebidos várias criticas, como é o caso de Cyberpunk 2077 e, mais recentemente, a trilogia de GTA.

Mas há mais um jogo a juntar-se ao leque das desgraças. Trata-se de Battlefield 2042 que atualmente é um dos jogos com a pior classificação na Steam e no Metacritic.

Battlefield 2042 é um dos piores classificados na Steam e no Metacritic

O jogo Battlefield 2042, da criadora sueca EA DICE (EA Digital Illusions CE AB) foi lançado na última sexta-feira, dia 19 de novembro. Mas rapidamente se tornou numa desilusão para os jogadores, o que se refletiu nas baixíssimas classificações que os gamers deixaram nalgumas plataformas.

Em concreto, o jogo está atualmente entre os dez com pior classificação na Steam. O título conta com 2.52 pontos e ocupa agora o 9º lugar do "Hall da Vergonha" da plataforma. Esta é a informação que consta no site Steam250, que nos mostra os 100 jogos com a pior avaliação da Steam. Nesta plataforma, Battlefield 2042 já conta com mais de 42.000 avaliações, sendo que apenas 25% delas são positivas.

Também no Metacritic a situação está crítica para o jogo de origem sueca. Na altura em que este artigo foi escrito, o jogo estava classificado com 2.3 pontos para PC, 2.1 para a PlayStation 4, 3.1 para a PlayStation 5, 1.4 para a Xbox One e 2.4 para a Xbox Series X.

Muitas das queixas dos jogadores estão relacionadas sobretudo com a otimização do jogo. As análises mais completas também destacam outros problemas, como menos modos de jogo, menos armas, pouca variedade de veículos, entre outros.

O jogo está disponível para compra por 59,99 euros. No entanto, será importante que a criadora resolva estes pequenos problemas, caso contrário as vendas não serão o esperado.