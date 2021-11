OPPO Reno7 será o primeiro smartphone com a lente “olho de gato” da Sony

A OPPO irá anunciar a sua série de smartphones Reno7 a 25 de novembro. Estes novos smartphones, terão a versão base e Pro e agora foi revelado que irão estrear um novo sensor fotográfico desenvolvido pela Sony.

O sensor Sony IMX709 será o primeiro numa câmara fotográfica com lente "olho de gato" e deverá vir colocada na câmara de selfies dos smartphones.

Olho de gato que vê bem no escuro

O lançamento da série Reno7 da OPPO acontece no final desta semana, com a nova linha a introduzir várias mudanças ao nível de design, relativamente ao seu antecessor. No entanto, a característica mais significativa pode estar escondida nas lentes da câmara.

A OPPO irá estrear um novo sensor fotográfico, que deverá vir colocado na câmara frontal, com a "primeira lente do mundo olho de gato, super sensível". A informação relativa à posição da câmara ainda não foi confirmada, é apenas uma suposição com base no vídeo partilhado.

Segundo o que foi anunciado, esta lente está a ser desenvolvida com a Sony há já três anos, com um sensor Sony IMX709, com matriz RGBW.

Quais serão as vantagens deste conjunto de tecnologia? Segundo a OPPO esta combinação vai melhorar a sensibilidade à luz e a redução de ruído.

Não se espera que a câmara tenha o formato de olho de gato, este é só um conceito de marketing para exaltar as características da câmara na captação de fotos noturnas e com pouca luz.

Mais sobre os novos OPPO Reno7

Também com esta envolvência noturna, existe um pormenor muito interessante no design do smartphone que já surgiu nalgumas imagens. Trata-se de um LED que envolve todo o módulo da câmara traseira, eventualmente, para assinalar a receção de notificações.

As outras especificações ainda não são conhecidas, no entanto, espera-se que o modelo Pro venha com um SoC Dimensity 1200 Max, tenha uma bateria de 4500 mAh e um ecrã AMOLED de 6,5" com taxa de atualização máxima, nos 90Hz.

Estas novidades chegam a 25 de novembro.