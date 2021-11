Rockstar publicou um comunicado sobre os problemas da trilogia do GTA

A trilogia de Grand Theft Auto era um dos jogos mais aguardados pelos jogadores, em especial pelos fãs do popular título. No entanto, o lançamento não correu como desejado e os diversos problemas originaram várias críticas por parte dos utilizadores.

Neste sentido, agora a criadora Rockstar publicou um comunicado onde fala sobre estas falhas da trilogia de GTA. A criadora pede ainda que os jogadores descontentes não descontem nos programadores, através de publicações menos positivas nas redes sociais.

Se não está por dentro do que se tem passado no mundo dos videojogos, em especial do GTA, deixamos de seguida um pequeno resumo com destaque da informação relevante.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition já chegou, mas a surpresa dos jogadores rapidamente se transformou em desilusão. O jogo da Rockstar apresenta diversas falhas e problemas, o que levou a muitas queixas dos gamers e, por conseguinte, a que o jogo obtivesse a pior classificação para PC no site Metacritic.

Para 'ajudar à festa', o jogo estreou-se com os servidores em baixo, condicionando assim a possibilidade de vários jogadores experimentarem o novo título. Deste modo, para ajudar a equilibrar os problemas, alguns modders desenvolveram e lançaram diversas correções para a trilogia do GTA.

Rockstar emite comunicado sobre a trilogia de GTA

Depois da polémica instalada, finalmente a criadora Rockstar emitiu um comunicado oficial para falar sobre os problemas da trilogia de GTA. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (19) e a empresa aproveita para começar por pedir desculpa a todos os que têm tido dificuldades em jogar.

A Rockstar reconhece que o jogo não foi lançado num estado que correspondesse aos seus padrões de qualidade nem aos que os fãs esperavam. Contudo, a criadora tem planos para resolver os problemas técnicos e melhorar a trilogia. Promete ainda que cada atualização vai dar um novo nível de qualidade ao jogo.

No comunicado a Rockstar revela que uma nova atualização vai chegar nos próximos dias a todas as versões de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Criadora lamenta insultos a programadores

Um outro ponto do comunicado destaca o facto de alguns programadores do jogo estarem a ser alvo de críticas nas redes sociais. A Rockstar lamenta esta situação e pede à comunidade que mantenha um discurso respeitoso e civilizado à medida que os problemas vão sendo resolvidos.

Por fim a empresa agradece a paciência e compreensão de todos. Pode ler o comunicado na íntegra aqui.