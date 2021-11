É certo e sabido que as atualizações do Windows 11 e do 10 têm um impacto grande nos sistemas dos utilizadores. De um momento para o outros elementos do sistema deixam de funcionar e passam a apresentar problemas.

Este cenário já foi visto no passado, demasiadas vezes, e agora volta a acontecer. Uma das recentes atualizações do Windows veio trazer problemas para as apps, em especial as que tentarem ser atualizadas alteradas. Assim, se tem problemas com apps neste sistema pode ter aqui a causa.

As atualizações do Windows têm sido a maior fonte de problemas deste sistema operativo. Não importa a versão, mas ao trazer novidades para os seus sistemas, a Microsoft tem também introduzido problemas em várias áreas, onde não eram esperadas.

Este cenário volta a estar presente, com muitos utilizadores a queixarem-se agora de problemas ao correrem o instalador do Windows após instalarem a KB5007215 nos seus equipamentos. Nos casos em que tentam corrigir problemas ou reinstalar apps, estas deixam depois de funcionar como esperado.

A Microsoft já reconheceu esta situação, revelando que afeta muitas das versões do Windows. Não identificou ainda a causa, mas a empresa adiantou que o problema não se limita ao Windows 11, estando também presente no 10 e até no 7. Há também casos em que afeta as versões server deste sistema.

Após instalar o KB5007215 ou atualizações posteriores, o Microsoft Installer (MSI) pode ter problemas para reparar ou atualizar aplicações. As aplicações conhecidas por serem afetadas incluem algumas da Kaspersky. As aplicações afetadas podem não abrir após uma tentativa de atualização ou reparação

A gigante do software estará já a tratar de resolver o problema e apresentou uma solução temporária para o mesmo. Passa por remover as apps e voltar a fazer a instalação da mesma, para assim tratar dos problemas que o instalador parece apresentar.

Para tratar desta questão, a Microsoft tem já em testes numa nova atualização do Windows 11 no programa Insiders. Espera-se que resolva o problema detetado para depois escalar para a versão final. De fora ficam por agora todas as restantes versões do Windows afetadas.

Mais uma vez as atualizações do Windows deixam o sistema instável e com problemas. Agora foi a KB5007215 que trouxe para este sistema esta situação, que tem já um histórico bem negativo neste campo.