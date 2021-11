Na Internet, onde estamos ligados de forma constante, temos cada vez menos privacidade e o DuckDuckGo sabe disso. Esta empresa assumiu o papel de tentar inverter este cenário e tem tentado apresentar soluções para proteger os utilizadores.

Agora tem quase pronta uma solução para usar no Android e que irá ajudar os utilizadores a manter a sua privacidade. Estará disponível muito em breve no Android e irá impedir as apps de recolherem dados dos utilizadores. Conheça a novidade do DuckDuckGo e prepara-se para se proteger.

O cenário da recolha de informação dos utilizadores está cada vez pior. Os utilizadores são constantemente monitorizados, em situações em que pensam estar protegidos e que, na verdade, não conseguem controlar.

Para ajudar os utilizadores, pelo menos no universo Android, a DuckDuckGo lançou agora uma app dedicada a bloquear o acesso aos dados dos utilizadores. Chamada App Tracking Protection, está ainda em beta e deverá em breve ser lançada para os utilizadores. Basta aderir à beta dentro da app DuckDuckGo.

Segundo a DuckDuckGo, 96% das mais populares apps gratuitas do Android recolhem dados dos utilizadores. A grande maioria, 87%, enviam dados para a Google e 68% faz o mesmo processo, mas desta vez para o Facebook.

O que esta app vai trazer é um filtro que impedirá as apps de enviar os dados dos utilizadores para a Internet e assim ficam retidas no smartphone. Para isso cria uma (falsa) VPN que irá impedir o acesso aos normais pontos de entrega destes dados.

Dá aos utilizadores o controlo total dos locais onde os dados podem ser entregue e também permite que as apps sejam filtradas. Assim mantém acessíveis e a funcionar todas as que dependem destes dados e desta informação.

Não se sabe quando a DuckDuckGo vai lançar esta app, mas está terá um papel importante no futuro do Android. Este sistema está longe de dar aos utilizadores um controlo sobre os seus dados e assim tudo fica mais transparente e, principalmente, devolve a gestão da informação a quem é dona dela.