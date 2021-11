Gráficas Radeon RX 6500 XT e RX 6400 podem ser os novos modelos base da AMD

A AMD lançou há alguns meses a sua nova linha de placas gráficas. Mas, com a chegada do modelo Radeon RX 6600, tudo parecia levar a crer que a gama estaria completa.

No entanto há agora novos rumores de leakers populares a indicar que a AMD poderá ainda ter mais surpresas, com as GPUs Radeon RX 6500 XT e RX 6400 a serem os modelos base da gama de gráficas baseadas na arquitetura RDNA 2 da linha RX 6000. As placas devem contar com uma capacidade de apenas 4 GB de memória GDDR6.

AMD estará a preparar mais duas placas gráficas base

Segundo as informações reveladas pelo leaker Komachi, a AMD estará a preparar mais dois modelos de placas gráficas para integrar na sua nova linha Radeon RX 6000. O leaker indica que se trata das GPUs Radeon RX 6500 XT e Radeon RX 6400. E os detalhes apontam para que estes sejam os equipamentos mais básicos de toda a gama e que ambos podem chegar com o chip gráfico Navi 24.

Komachi diz que as informações que descobriu, apesar de não revelar a fonte das mesmas, mostram que a RX 6500 XT e a RX 6400 vão contar com uma memória GDDR6 com uma capacidade de 4GB. Recordamos que as gráficas RX 6600 e RX 6600 XT, com chip gráfico Navi 23, são os modelos da linha RX 6000 menos poderosos já lançados oficialmente, tendo cada um deles 8GB de memória GDDR6.

Assim sendo, caso se confirmem as informações reveladas pelo leaker, então os dois novos modelos serão os mais básicos de toda a linha RX 6000 pois estarão ainda mais abaixo das RX 6600 e RX 6600 XT.

Para além de Komachi, outros rumores anteriores já haviam mencionado detalhes semelhantes. O popular canal Moore's Law is Dead também já tinha falado de uma possível placa gráfica com chip Navi 24. Este chip é conhecido como "Beige Goby" e deverá contar com 16 unidades de computação e um total de 1024 processadores Stream, menos 50% do que o chip Navi 23.

Há ainda dados que a Radeon RX 6500 XT terá um possível consumo de 120 W. Para além disso, as informações apontam para que estes modelos cheguem ainda antes das novas gráficas Intel Arc, que devem ser lanadas no segundo trimestre do próximo ano, ou seja, entre abril e junho de 2022.