Com o Windows 11 a Microsoft resolver mudar a imagem do sistema e alterou alguns elementos estéticos, que vão ser o futuro desta proposta da Microsoft. São imediatamente visíveis e parecem estar ainda só no próprio Windows 11.

Claro que com o tempo as apps vão adaptar-se e receber também estas mudanças, para assim se integrarem diretamente. A mais recente a ter presente esta nova imagem é o Chrome. Não está diretamente acessível, mas os utilizadores podem ativar facilmente. Veja como o pode fazer.

A Google rapidamente adapta o seu browser a todas as novas situações. Sejam estas estéticas ou focadas em funcionalidades, o Chrome prepara-se e facilmente passa a ter uma solução para as suas questões e necessidades e dos utilizadores.

A mais recente mudança, presente como uma flag, permite trazer toda a mudança estética do Windows 11 para o Chrome. Este browser fica assim integrado o novo sistema operativo e os utilizadores podem de imediato começar habituar-se às mudanças.

Para ativarem esta nova imagem devem mudar uma flag e assim tudo surgirá de forma natural. Assim, abram o endereço chrome://flgs e procurem pela entrada associada ao Windows 11, que terá, naturalmente, o mesmo nome: Windows 11.

Esta deverá ser alterada para o valor Enable no Windows 11 ou Enabled - All Windows Versions nas restantes versões, para assim ativar a funcionalidade. De imediato surge uma indicação para reiniciar o Chrome, para que todas as mudanças sejam assumidas. Devem seguir este passo assim que possível.

Após o browser reiniciar, não vão ter de imediato nenhuma indicação visível. Esta será acessível quando abrirem um menu e este estiver com toda a imagem e estilo do Windows 11. Cantos arredondados e uma estética muito própria.

Podem usar esta nova opção em qualquer versão do Windows e assim ter esta estética do Windows 11 acessível de imediato. Mesmo não sendo essencial, os utilizadores ficam de imediato próximos do que será a estética da nova versão.