5G: Concurso para conetividade digital lançado em breve

Depois de mais de 200 dias de leilão, o tema 5G ainda está longe de estar fechado. Para o Presidente da ANACOM, há condições para que Portugal ainda tenha 5G em dezembro. João Cadete de Matos referiu que, um vez entregues as licenças de uso das novas frequências, o processo de lançamento de serviços 5G dependerá apenas das operadoras.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa disse recentemente que o concurso internacional para conetividade digital será lançado em no fim 2021 ou início de 2022.

5G - Concurso Internacional para ligar todo o país (sem zonas brancas)

O 5G ainda não é uma realidade para os portugueses. João Cadete de Matos referiu recentemente que "há condições" para que as primeiras ofertas comerciais 5G possam estar já disponíveis em dezembro.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse hoje que no final do ano ou princípio do próximo será lançado o concurso público internacional para permitir conectar digitalmente todo o país. De acordo com a ministra, está a ser preparado o caderno de encargos para esse concurso público internacional, que irá para consulta pública em dezembro, após o que será lançado o concurso.

Numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, e sobre a aplicação das verbas resultantes do leilão do 5G, Ana Abrunhosa afirmou: “O problema é que nós temos territórios em branco, isso não é coesão territorial. O problema é garantir que esses territórios têm conetividade”.

A ministra explicou depois que o Governo está a trabalhar com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) no levantamento dessas zonas brancas, com o apoio das operadoras, e que está também a ser preparado o caderno de encargos para o concurso, para permitir levar a conetividade digital fixa e móvel a todo o território.

De relembrar também que 143 milhões da receita do leilão do 5G vão financiar estradas.De acordo com a resolução de Conselho de Ministros de n.º46-A/2021,que remonta a maio deste ano, o governo autorizou a Infraestruturas de Portugal (IP) a utilizar até 143 milhões de euros da verba total gerada pelo leilão do 5G, que a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) terá de depositar nos cofres do Estado.

O leilão da rede 5G já terminou! Depois de 200 dias, a fase de licitação principal chegou finalmente ao fim. O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros e os 58 lotes em disputa foram atribuídos a seis operadores: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados.