5G já em dezembro? Presidente da ANACOM diz que “há condições”

Depois de mais de 200 dias de leilão, o procedimento do 5G tem de continuar para que passe a existir serviço para os clientes. Numa entrevista à RTP 3, o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Cadete de Matos referiu existirem condições para os portugueses terem 5G já em dezembro.

João Cadete de Matos referiu que, um vez entregues as licenças de uso das novas frequências, o processo de lançamento de serviços 5G dependerá apenas das operadoras.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

A quinta geração de comunicações móveis vai potenciar uma série de serviços inovadores. Realidade virtual e aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão ter na base uma rede de comunicações assente no 5G. Como referido, a latência baixará para os 5ms, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários.

João Cadete de Matos referiu que "há condições" para que as primeiras ofertas comerciais 5G possam estar já disponíveis em dezembro.

Diria que todos nós vamos começar a poder utilizar o 5G para as nossas necessidades, não só os cidadãos como as empresas, a partir do próximo mês e sem nenhum atraso substancial relativamente a outros países da União Europeia. Estamos neste momento a aprovar o relatório final, o que irá acontecer nos próximos dias. Depois disso, as empresas vão ter as licenças. Diria que há condições ainda durante este mês de dezembro