Gigafactory de Berlim já produziu os seus primeiros Tesla Model Y

A fábrica da Tesla em Grünheide, perto de Berlim, abriu no dia 9 de outubro. Depois de algumas semanas, já se avistam as primeiras unidades produzidas na gigafactory europeia.

Pela localização dos informadores independentes e graças aos seus drones, é possível ver imagens dos modelos da Tesla, bem como uma parte do processo de produção.

De acordo com informadores independentes, a gigafactory de Berlim já produziu os seus primeiros Tesla. Pela sua localização e recorrendo a drones, aqueles puderam registar o processo de fabrico em tempo real da fábrica europeia.

As contas Tesla Facts e Tobias Lindh, no Twitter, mencionaram três unidades do Model Y produzidas nas instalações da Tesla, na Alemanha. As três unidades foram avistadas a entrar numa pista para serem testadas. Normalmente, antes de a produção em série começar, há arestas a ser limadas e aspetos a melhorar.

Pelo que foi divulgado, a produção em série na gigafactory de Berlim começará antes do final deste ano. Ainda assim, a fábrica continua à espera de autorização administrativa para iniciar as operações. Aliás, Elon Musk deparou-se com múltiplos problemas que atrasaram a produção durante vários meses.

Recorde-se que, por exemplo, a fábrica da Tesla, na Alemanha, foi atacada por ativistas políticos que alegavam que a fabricante não é verde, ecológica nem social.

Além do teste aos modelos, as imagens divulgaram que cada um tinha uma cor, pelo que as instalações de pintura da Tesla também parecem ter sido testadas.

Ao longo do próximo ano, a gigafactory de Berlim irá aumentar a sua produção. Este aumento terá um impacto nos prazos de entrega para os clientes europeus, encurtando-os, implicará menos tráfego vindo de Shanghai e potencializará a economia.

