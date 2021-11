Modders já estão a trabalhar em correções para melhorar a trilogia do GTA

Apesar do GTA ser um dos jogos mais populares em todo o mundo, e que também já conta com um historial invejável de lançamentos e sucessos, a verdade é que atualmente as coisas não estão a correr nada bem para o novo lançamento do jogo.

A chegada da trilogia de Grand Theft Auto não correu como esperado e os vários erros e bugs no jogo têm-lhe valido várias críticas. No entanto sabe-se também que já há vários modders que estão empenhados em fazerem correções de forma a melhorar este título da Rockstar.

Modders estão a corrigir a trilogia de Grand Theft Auto

A versão definitiva do jogo a trilogia de Grand Theft Auto está a ser criticada devido aos vários bugs e erros que o jogo traz. Como consequência, aquele que deveria ser um sucesso, está rapidamente a tornar-se num objeto de chacota e gozo por parte dos internautas.

Face a este panorama, a comunidades de modders arregaçou mangas e focou-se em fazer parte da solução, em vez de contribuir para o problema. Assim sendo, já foram disponibilizadas aos poucos diversas mods que vão desde pormenores visuais, gameplay, correção de texturas e muitos outros detalhes.

Para termos uma ideia, o site Nexus Mod conta já com quase 10 mods para os três jogos desta trilogia da Rockstar. Alguns modders têm também refeito as texturas de diversos cenários ou aplicado melhorias no rosto de algumas personagens. Há outras mods que equilibram o efeito exagerado das luzes e outras apenas melhoram detalhes na exibição de 'game over'.

Contudo, também estão disponíveis outras mods que não acrescentam nada demais, ou não trazem melhorias significativas. Mas a mod mais popular do site traz uma melhoria aos efeitos da chuva nos jogos da trilogia. Houve ainda várias críticas em relação às músicas que não foram incluídas no título, mas os modders já trataram de corrigir isso mesmo também.

Assim, esta pode ser uma ajuda para equilibrar a popularidade do jogo que começou com o pé esquerdo. Desde servidores em baixo, à inclusão de ficheiros que não era suposto estarem na versão para PC, e muitas outras condicionantes. E todas elas levaram mesmo a que o jogo tenha a classificação mais baixa de sempre no Metacritic.

E enquanto as melhorias prometidas pela Rockstar não chegam, os modders certamente que já corrigiram uma grande fatia dos problemas apresentados.